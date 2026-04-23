البحوث الإسلاميَّة يختتم الأسبوع الدعوي الـ21 في جامعة المنصورة

إيمان طلعت

اختتم مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الخميس، فعاليَّات الأسبوع الدعوي الحادي والعشرين، الذي نظَّمته اللجنة العُليا للدعوة بالمجمع في جامعة المنصورة، بندوة تحت عنوان: (بيان مركزيَّة الدِّين في بناء الحضارات ورُقِي الأمم)، وذلك برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

وفي كلمته، قال الدكتور عبد المعطي بدران، الواعظ بمنطقة وعظ الدقهليَّة: إنَّ الدِّين يمثِّل الإطار الضابط لعقيدة الإنسان، فينقله مِنَ التعلُّق بالمخلوق إلى التوجُّه الخالص إلى الخالق سبحانه وتعالى، وهو ما يُعيد صياغة وعي الإنسان ويُؤسِّس لبناء أممٍ قويَّةٍ تقوم على العقيدة الصحيحة، مضيفًا أنَّ الحضارات لا تنهض إلا على أساسٍ عقديٍّ سليمٍ يحرِّر الإنسان من كل صور التبعيَّة والانحراف.

وأوضح الدكتور بدران أنَّ الدِّين الإسلامي يغرس منظومةً متكاملةً مِنَ القيم والأخلاق التي تُعَدُّ حجر الزاوية في رُقِيِّ المجتمعات واستقرارها، مشيرًا إلى أنَّ أيَّ مشروعٍ حضاريٍّ حقيقيٍّ لا يمكن أن يقوم بمعزلٍ عن هذه المنظومة القيميَّة التي تضبط السلوك الإنساني وتوجِّهه نحو الخير والإصلاح.

وتابع الواعظ بمنطقة وعظ الدقهليَّة أنَّ التاريخ الإنساني يُقدِّم شواهدَ واضحةً على أنَّ الأمم التي تمسَّكت بالقِيَم الدِّينيَّة والأخلاقيَّة استطاعت أن تُحقِّق التقدُّم والاستقرار، بينما تراجعتِ الحضارات التي أهملت هذا البُعد، مبيِّنًا أنَّ استعادة مكانة الأمَّة تبدأ من إعادة الاعتبار لمنظومة القِيَم وترسيخها في وعي الأفراد وسلوكهم.

من جانبه، أكَّد الشيخ أحمد حامد عبد ربِّه، الواعظ بمنطقة وعظ الدقهليَّة، أنَّ الدِّين يحقِّق التوازن الدقيق في حياة الإنسان؛ إذْ يُنظِّم العَلاقة بين مطالب الروح والجسد، ويجمع بين عمارة الدنيا والاستعداد للآخرة، موضِّحًا أنَّ هذا التوازن هو سرُّ الاستقرار النفسي والاجتماعي الذي تحتاج إليه المجتمعات المعاصرة.

ولفت الشيخ عبد ربِّه إلى أنَّ الدِّين يدفع الإنسان إلى الإبداع والسَّعي والبحث، ويحفزه على اكتشاف سنن الكون وتسخيرها في خدمة الإنسانيَّة، مشدِّدًا على أنَّ التقدُّم الحقيقي لا ينفصل عن القِيَم الدينيَّة، وإنما ينطلق منها، ويستمدُّ منها دافعيَّته واستمراريَّته.

كما أكَّد الواعظ بمنطقة وعظ الدقهليَّة أنَّ الشريعة الإسلاميَّة قدَّمت نموذجًا متكاملًا للحياة يوازن بين الحقوق والواجبات، ويُرسِّخ معاني المسئوليَّة الفرديَّة والجماعيَّة، داعيًا الشباب إلى التمسُّك بهُويَّتهم الدِّينيَّة والانفتاح الواعي على معطيات العصر بما لا يُخِلُّ بثوابتهم.

واستمرت فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي الذي عُقِد على مدار خمسة أيام في جامعة المنصورة تحت عنوان: (دِينًا قِيَمًا)، بمشاركة نخبةٍ من علماء الأزهر الشريف؛ إذْ تنوَّعتِ الندوات والمحاضرات الفكريَّة التي تناولت عددًا مِنَ الموضوعات؛ هي: (الدِّين ضرورة حياتيَّة)، و(أركان الإسلام وأثرها في حياة الفرد والمجتمع)، و(القِيَم والأخلاق.. معطيات إسلاميَّة)، و(قيمة الأوطان في الإسلام)، و(بيان مركزيَّة الدِّين في بناء الحضارات ورُقِي الأمم).

بيأثر على القلب والأعصاب .. اعرف أهم المعلومات عن المغنيسيوم

نسرين طافش تثير الجدل بملابس الجيم في آخر ظهور لها

بعد نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند الامتناع عن تناول الماء؟

جمال شعبان يكشف أسباب الموت المفاجئ للشباب و يقدم نصائح لمنع الجلطات منذ الطفولة

