رضيع يتربع على عرش تيك توك بفيديوهات كوميدية.. تفاصيل

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الطفل الرضيع «ناصر» يتربع على عرش الـ تيك توك بمجموعة من الفيديوهات التي يقوم بتصويرها والده له





و قال عبد الله ناصر احد مشاهير الـ تيك توك، في حواره مع الإعلامية لميس سلامة في برنامج " توب تيك توك"، المذاع على قناة " صدى البلد"،:" إنه بدأ تصوير فيديوهات على تيك توك قبل ولادة ابنه ناصر .





وتابع عبد الله ناصر:" في يوم وضعت ابني ناصر امام الكاميرا وقررت تصوير فيديو معه على تيك توك والجميع احبه على تيك توك".





وأكمل عبد الله ناصر:" تلقيت تعليقات كوميدية من الكثير من المتابعين على فيديوهات ابني ناصر، وزوجتى كانت ترفض فكرة تصوير فيديوهات مع ابني في البداية".





وعرضت الإعلامية لميس سلامة، مقاطع فيديو، للمشاركين في تطبيق تيك توك يقلدون خلالها شخصيات في أفلام.





برنامج «توب تيك توك»، يهتم بعرض أخبار تطبيق التيك توك وأهم ما يتم تداوله فيه، يوميا عبر شاشة صدى البلد، وتقدمه الاعلامية لميس سلامة.



