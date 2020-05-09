AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رضيع يتربع على عرش تيك توك بفيديوهات كوميدية.. تفاصيل

السبت 09/مايو/2020 - 08:15 م
طفل رضيع يتربع عرش
طفل رضيع يتربع عرش تيك توك بفيديوهاته
Advertisements
هاني حسين
قالت الإعلامية لميس سلامة، إن الطفل الرضيع «ناصر» يتربع على عرش الـ تيك توك بمجموعة من الفيديوهات التي يقوم بتصويرها والده له

و قال عبد الله ناصر احد مشاهير الـ تيك توك، في حواره مع الإعلامية لميس سلامة في برنامج " توب تيك توك"، المذاع على قناة " صدى البلد"،:" إنه بدأ تصوير فيديوهات على تيك توك قبل ولادة ابنه ناصر .

وتابع عبد الله ناصر:"  في يوم وضعت ابني ناصر امام الكاميرا وقررت تصوير فيديو معه على تيك توك والجميع احبه على تيك توك".

وأكمل عبد الله ناصر:"  تلقيت تعليقات كوميدية من الكثير من المتابعين على فيديوهات ابني ناصر، وزوجتى كانت ترفض فكرة تصوير فيديوهات مع ابني في البداية".

وعرضت الإعلامية لميس سلامة، مقاطع فيديو، للمشاركين في تطبيق تيك توك يقلدون خلالها شخصيات في أفلام.

برنامج «توب تيك توك»، يهتم بعرض أخبار تطبيق التيك توك وأهم ما يتم تداوله فيه، يوميا عبر شاشة صدى البلد، وتقدمه الاعلامية لميس سلامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أقوى فيديوهات الفنانين على تيك توك.. شاهد

لميس سلامة تتحدى أحمد صلاح من مشاهير التيك توك ولاعب فري ستايل على الهواء.. فيديو

ابني زي أخويا.. يوسف ووالدته يشعلان تيك توك بمجموعة فيديوهات.. شاهد

فيجو نجم التيك توك: أكرر المشهد للوصول للأفضل

لميس سلامة: زمن الفن الجميل يعود بقوة على التيك توك

يتضمن مشاهد عجيبة.. تعليق لميس سلامة على فيديوهات التيك توك

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك.. رفع العقوبة عن بن شرقي وتحذير للاعبين .. واتخاذ إجراءات انتقال لاعب الأهلي لصفوف الفريق

وفاة أول ممرضة بـ كورونا في مستشفى الصدر بدمنهور

بـ الأسود القصير.. زينة تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل

الجيش الإثيوبي يعترف بإسقاط طائرة مدنية صومالية

أول تعليق من شيما صابر بعد عقد قرانها على رامي صبري

بـ عباءة ملونة.. روجينا تبهر جمهورها في إطلالة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية