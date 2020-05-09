صبرى فواز: مش بحب محمد صبحي على المستوى الشخصي والفني

كشف الفنان الكبير صبرى فواز، عن رفضه التمثيل مع الفنان الكبير محمد صبحى.





وأوضح فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "على المستوى الشخصى والفنى لا أحب محمد صبحى"..





وأضاف صبرى فواز "أنا لم أتعامل مع محمد صبحي إطلاقا ولم يصدر منه تصريح ضدى، ولكن أنا مش بحبه وأنا حر، وشوفت تصرفات منه لم تعجبنِي".





وأضاف الفنان صبرى فواز، أن محمد صبحي مخرج مسرحي كبير وفنان جيد.

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برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.