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حوادث

دفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا في مياه النيل بالبدرشين

السبت 09/مايو/2020 - 09:17 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
صرحت نيابة جنوب الجيزة بدفن جثة شاب لقى مصرعه غرقا في مياه النيل بمدينة البدرشين.

بلاغا تلقته شرطة النجدة أفاد بسقوط شاب في مياه النيل وغرقه، وعلى الفور وجه اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة انتشال الجثة وكشف الملابسات.

انتقلت وحدات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ بالقرب من معدية البدرشين.

نجحت قوات الإنقاذ النهري في انتشال الجثة من مياه النيل وإيداعها المشرحة.

تبين من التحريات بإشراف اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب في العقد الثالث من عمره، ويدعى ط ش وسقط أثناء تواجده ولم يستطع الصعود.

تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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