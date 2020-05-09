كبائن تعقيم وكواشف حرارية.. تفاصيل وصول أول فوج للعزل بمدينة جامعة القاهرة

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي بإسم جامعة القاهرة، إن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، استقبل الفوج الأول من المصريين العائدين من الكويت لقضاء فترة العزل الاحتياطي بالمدينة الجامعية للطلاب بالجيزة، وتم توفير كافة احتياجاتهم ومستلزماتهم.





وأوضح الدكتور علم الدين، أن الجامعة قامت بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة، وتوفير كبائن تعقيم ذاتي على مداخل المدينة الجامعية، وعيادة طبية، ومجموعة من الأطباء بالكواشف الحرارية، وذلك للإطمئنان على سلامة المقيمين أثناء فترة إقامتهم بالمدينة ولمدة 14 يومًا.





وأكد المتحدث الرسمي بإسم جامعة القاهرة، على أن الدولة والجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالمدن الجامعية من حيث الصيانة الدورية لتكون مكانًا ملائمًا للإعاشة والإقامة، وتوفير كافة التجهيزات الخاصة، مشيرًا إلى أن الدكتور الخشت تفقد خلال جولته صباح اليوم، أعمال الصيانة والتجهيزات ووضع كبائن تعقيم ذاتي على مدخل المدينة.



