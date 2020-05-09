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أخبار البلد

غدًا.. الأنبا يوليوس يلقي عظة الأحد على الفضائيات المصرية

السبت 09/مايو/2020 - 10:20 م
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
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سامح سلام
يلقي نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات، في العاشرة من صباح غدٍ الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصري.

تأتى عظة الغد في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي تذيعها عددٌ من القنوات الفضائية، حيث ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد ٢٩ من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ودعا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم جموع الشباب والشابات إلى التبرع بالدم، وأن هذا التبرع ينقذ حياة إنسان او اكثر من إنسان، لافتا إلى أن الضغط على المستشفيات الآن كبير، وأن هناك حاجة للدم، وأنه يجرى قبلها اجراء تحاليل للمتبرع وأن الجسم يستعيد الكمية التى تم التبرع بها.

ووجه قداسة البابا تواضروس الثاني  - في رسالة بثها المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عبر تقنية الفيديو -التحية لجميع الأطباء والأطقم الطبية والفتية وجميع العاملين بالمستشفيات والمراكز الصحية في ظل الظروف الحالية من انتشار فيروس كورونا المستجد لجهودهم المخلصة خلال هذه الفترة.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني إن العمل في المستشفيات وعلاج المرضى ليس من كورونا فقط ولكن من أمراض كثيرة، يحتاج إلى نقل الدم وهو سائل الحياة، الله وضعه في أجسام البشر، وأن الإنسان رغم كل التقدم العلمي لم يستطيع انتاج سائل مثله او بديل عنه على الاطلاق، وأن المصدر الوحيد له ان يقدمه الإنسان لأخيه الإنسان.

وأضاف أن الدم بكل مكوناته كرات الدم الحمراء والبيضاء والبلازما والصفائح الدموية، تحتاجها بنوك الدم وفي عمل المستشفيات، وأن الله أعطى لكل إنسان نحو 6 لترات من الدم في جسمه وانها في حالة دورة مستمرة، وأن الدم يتجدد باستمرار من خلال أجهزة الجسم.

وتابع قائلا، إن هذه الدعوة إنسانية في المقام الأول وهى لخدمة إنسان ربما لا تعرفه او تعرفه، فهناك وقت معين يحتاج الشخص إلى الدم وهو ما يتم استخدامه من خلال بنوك الدم المنتشرة والتابعة لوزارة الصحة المصرية، مشيرا إلى أنها دعوة إنسانية ووطنية وتعبير عن المحبة والعطاء والمساهمة والمساعدة.

وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أن الكثير من أبنائنا يقدمون أرواحهم  في ميادين كثيرة، سواء من أبطال القوات المسلحة او الشرطة او أبطال الجيش الأبيض من الأطباء والعاملين في المجال الصحي، منوها إلى أن هذه المساهمة سيكون له كل التقدير والاعتزاز، لأنه "مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ"، لأن هذا العطا يعبر عن المحبة الكاملة.
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