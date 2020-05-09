AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وزيرة التخطيط تكشف عن سيناريوهات تعافي الاقتصاد من أزمة فيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 11:29 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
Advertisements
آية الجارحي

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك سيناريوهان للتعافي من أزمة فيروس كورونا، وهما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة.

وأشارت هالة السعيد، إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي.

وتابعت إلى أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها مثل قطاعات: "الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء"، وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال الحوار المفتوح الذي أجرته الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمقر ديوان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

 وذلك في إطار متابعة نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية الذي عقد بالقاهرة أكتوبر الماضي ، وضمن مبادرة "اطمن على بلدك وطمنها" التي دعت اليها وزيرة الهجرة عددا من رجال الأعمال والمستثمرين بالخارج  لتعريفهم بحهود الدولة، والاستماع لرؤيتهم للأوضاع الاقتصادية في مصر ما بعد كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يُتابع سيناريوهات خطة التنمية المستدامة.. والقطاعات المتأثرة بأزمة كورونا

رئيس الوزراء يتابع سيناريوهات خطة التنمية المستدامة والقطاعات المتأثرة بأزمة كورونا.. السعيد: من المستهدف خفض معدل البطالة لـ 8.5%

وزيرة التخطيط: مصر تستهدف حماية أرواح المواطنين دون النظر إلى أي خسائر مادية واقتصادية

وزيرة التخطيط للنواب: 8% انخفاضا في معدل البطالة و13% ارتفاعا في تحويلات المصريين بالخارج

هالة السعيد أمام البرلمان: الاقتصاد العالمي سينكمش 3% هذا العام.. ولدينا خطة للتعامل

وزيرة التخطيط: وضعنا عددا من السيناريوهات في خطة 20/ 21 لمواجهة كورونا

ترشيحاتنا

موعد أذان الفجر في مصر الاحد 10 مايو

متى ينتهي وقت صلاة الوتر وقيام الليل؟

وفاة أول ممرضة بـ كورونا في مستشفى الصدر بدمنهور

بعد تصديق السيسى.. 80% زيادة رسمية فى المعاشات.. وهذا موعد صرف العلاوات الخمسة

إنهاء دوري الكونغو بسبب كورونا.. وتأهل مازيمبي وفيتا لـ الأبطال

الصحة: تسجيل 488 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية