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فن

الحب لم يخلق لأوقات الفراغ.. نوال الزغبي في أحدث إطلالة

السبت 09/مايو/2020 - 11:39 م
نوال الزغبي
نوال الزغبي
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محمد بدران

نشرت النجمة الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها من خلال حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نوال الزغبي في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوزة سوداء انيقة وبنطلون جينز اسود، وتركت شعرها الاشقر منسدلا على كتفيها، واضعة ماكياج هادئ.

وعلقت نوال الزغبي على الصورة قائلة: "الحب لم يخلق لأوقات الفراغ.. #اتحاربت #رمضان #نوال_الزغبي".

يذكر أن أحدث أعمال النجمة الذهبية نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"،  ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة".

وتعاونت نوال في الالبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغان باللهجة المصرية.  

وعلى صعيد آخر، طرحت نوال الزغبي أغنية القوية شهر فبراير الماضي، وحققت نجاحًا كبيرًا.

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