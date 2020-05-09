الحب لم يخلق لأوقات الفراغ.. نوال الزغبي في أحدث إطلالة

وظهرت نوال الزغبي في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوزة سوداء انيقة وبنطلون جينز اسود، وتركت شعرها الاشقر منسدلا على كتفيها، واضعة ماكياج هادئ.

وعلقت نوال الزغبي على الصورة قائلة: "الحب لم يخلق لأوقات الفراغ.. #اتحاربت #رمضان #نوال_الزغبي".





يذكر أن أحدث أعمال النجمة الذهبية نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة".

وتعاونت نوال في الالبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغان باللهجة المصرية.