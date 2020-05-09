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أخبار العالم

الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

السبت 09/مايو/2020 - 10:33 م
الجيش الليبي يسقط
الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس
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قسم الخارجي
أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس،  ضمن استهداف القوات المسلحة الليبية للميليشيات الموالية لتركيا وحكومة الوفاق في ليبيا.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ان الدفاعات الجوية للجيش الليبي تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع "بيرقدار TB2"  في عين زارة جنوب طرابلس.

وشن الجيش الليبي سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمع للإرهابيين المدعومين من تركيا والمرتزقه السوريين بمنطقة الهيشة الجديدة.

وبلغ عدد القتلى بين الميليشيات الموالية لتركيا في ليبيا  268 بحسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان.
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