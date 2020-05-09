الجيش الليبي يسقط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس

أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة مسيرة تركية جنوب طرابلس، ضمن استهداف القوات المسلحة الليبية للميليشيات الموالية لتركيا وحكومة الوفاق في ليبيا





وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري ان الدفاعات الجوية للجيش الليبي تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع "بيرقدار TB2" في عين زارة جنوب طرابلس.





وشن الجيش الليبي سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمع للإرهابيين المدعومين من تركيا والمرتزقه السوريين بمنطقة الهيشة الجديدة.



