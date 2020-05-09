ارتفاع عدد الطلبات المقدمة إلى مكتب العلامات التجارية المصرى.. تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي لـ التعبئة العامة والاحصاء ارتفاع عدد الطلبات المقدمة من مصر إلى مكتب العلامات التجارية المصرى والتي بلغت 17760 طلبا للحصول على علامات تجارية عام 2019 مقابل 21135 طلبًا عام 2018 بإنخفاض بلغت نسبته.0 16 ٪.





ووفقا للبيانات الاحصائية، منـــح مكتب العلامـــات التــجارية المصـــري العديد من الدول، 9010 علامات تجـــارية عــام 2019 (مصـــر 6126 ، باقي الدول 2884) ، مقابل 8729 علامة تجارية عام 2018 بزيادة بلغت نسبتها 3.2 ٪ .





وتصدرت مصر قائمة العلامات التجارية الممنوحة بإجمالى 6126 علامة تجارية بنسبة 0, 68٪ ثم الولايات المتحدة الأمريكية بعدد 1011 علامة تجارية بنسبة 11.2 ٪ ثم الامارات بعدد 273 علامة تجارية بنسبة 3.0 ٪ من إجمالي العلامات التجارية الممنوحة عام 2019.







