AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد الحلو يطرح "باركيلي" تمجيدا لشهداء القوات المسلحة

السبت 09/مايو/2020 - 11:01 م
محمد الحلو
محمد الحلو
Advertisements
سعيد فراج
طرح الفنان محمد الحلو، احدث أغانيه الوطنية التي تحمل اسم «باركيلي» تمجيدا لشهداء القوات المسلحة بسيناء، والتي تم طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية «باركيلي» لـ محمد الحلو، من كلمات وألحان: ممدوح صلاح، وتوزيع موسيقي: أحمد مادو، وإخراج: أنس الديب، وحققت الأغنية تفاعلًا على السوشيال ميديا. 

بدأ محمد الحلو مشواره الفني من خلال دراسته في معهد الموسيقى العربية وكان أول ألبوماته الغنائية "عراف"، وبعد نجاحه الكبير قدم العديد من الألبومات الغنائية، أبرزها "افتح كتابك” و”رحال ,يا قمر, و"عصافير الجنة"، و"ناويلي"، و"أحبابنا"، و"اشهدي".

كما خاض تجربة التمثيل من خلال مجموعة من الأفلام السينمائية منها ”الحب الحقيقي” و”شباب لكل الأجيال” و”ابتسامة في عيون حزينة”.

وحقق محمد الحلو نجاحا كبيرًا من خلال غنائه للكثير من تترات المسلسلات أبرزهم و”ليالي الحلمية” و”الوسية” و”حياة الجوهري” و”زيزينيا”.

وكانت تربطه علاقة قوية بالمطربة وردة الجزائرية، ومن كثرة إعجابها به تناديه بـ"ابنها الكبير".

ويعد محمد الحلو من أكثر المطربين حرصا على المشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام كل عام على مسرح دار الأوبرا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ذكرى ميلاد محمد الحلو .. كيف كانت تناديه وردة الجزائرية

أمينة تطرح أغنية ادعيلى ياما بمناسبة عيد الأم.. فيديو

محمد محيى يطرح أغنية فوضت أمرى الأسبوع المقبل

ترشيحاتنا

هيكل: فتح الاقتصاد عقب العيد قرار مبكر وتحكمه إصابات كورونا.. فيديو

أحمد موسى: تكدس السيارات على كوبري أكتوبر بعد ساعة من الحظر عبث والمواطن غير منضبط

قطر تدافع عن جرائم تركيا في ليبيا

إنهاء دوري الكونغو بسبب كورونا.. وتأهل مازيمبي وفيتا لـ الأبطال

زمن كورونا .. شروط ارتياد حمامات السباحة والشواطئ

بـ عباءة ملونة.. روجينا تبهر جمهورها في إطلالة جديدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية