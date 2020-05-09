محمد الحلو يطرح "باركيلي" تمجيدا لشهداء القوات المسلحة

بدأ محمد الحلو مشواره الفني من خلال دراسته في معهد الموسيقى العربية وكان أول ألبوماته الغنائية "عراف"، وبعد نجاحه الكبير قدم العديد من الألبومات الغنائية، أبرزها "افتح كتابك” و”رحال ,يا قمر, و"عصافير الجنة"، و"ناويلي"، و"أحبابنا"، و"اشهدي".



