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أخبار البلد

غلق بنك القاهرة فرع طلعت حرب بعد اكتشاف حالتين مصابتين بـ كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 11:28 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أعلن طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أنه وفقًا لآخر المستجدات المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها والمعتمدة من وزارة الصحة، تقرّر غلق فرع البنك بشارع طلعت حرب فى اليوم التالى لاكتشاف حالتين إيجابيتين من موظفى الفرع يوم الأربعاء الماضى، وإجراء مسح لكل العاملين بالفرع للتأكد من سلامتهم مع القيام بكل عمليات التعقيم الكامل لمقر الفرع على مدار 3 أيام متتابعة، مؤكدًا حرص البنك على تقديم خدماته للعملاء المترددين على الفرع عبر توجيههم لأقرب فرع للبنك بمنطقة "وسط البلد".

كما شدد "فايد" على إهتمام البنك وحرصه الدائم على صحة وسلامة العاملين حيث اتجه البنك على تطبيق الإجراءات اللازمة التى تراعى أقصى معايير الحماية  للعاملين والعملاء من خلال الحرص على استخدام الكمامات الوقائية وأدوات التعقيم للعاملين بالفروع والمركز الرئيسي، إلى جانب توفير القفازات الطبية على ماكينات الصراف الآلى فى كافة فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية.

هذا بالإضافة إلى الحرص على تنظيم الإجتماعات الداخلية والخارجية عبر الـ  "conference calls  " لتحقيق التباعد فى المسافات وتأجيل التدريب الداخلي في مراكز التدريب وتفعيل منظومة التدريب عن بعد"E-Learning".
 
وتابع رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن إجراءات البنك امتدت لتشمل إطلاق حملات توعية مكثفة بين العاملين لمواجهة الأزمة الراهنة عبر نشر لافتات بجميع فروع البنك والمركز الرئيسي وإرسال رسائل إلكترونية للعاملين بصفة دورية على البريد الإلكترونى لتوعيتهم بسبل الوقاية والإرشادات الواجب اتباعها لتجنب الإصابة بالفيروس والقواعد العامة لمكافحة انتقال العدوي والحرص على ترك مسافات كافية بين العاملين وتجنب الزحام.

كما يواصل بنك القاهرة القيام بعمليات التعقيم المستمر لكل إدارات البنك وشبكة فروعه فى مختلف محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن التدابير الاحترازية تأتى فى مقدمة أولويات البنك بما يتوافق مع توجهات الدولة وحرصها على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفى.
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