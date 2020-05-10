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تكنولوجيا

سامسونج وأوبو الأكثر خسارة في مبيعات الهواتف الذكية

الأحد 10/مايو/2020 - 12:23 ص
سامسونج وأوبو الأكثر
سامسونج وأوبو الأكثر خسارة في مبيعات الهواتف الذكية
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ندى على
شهدت مؤخرا مبيعات الهواتف الذكية انخفاضا كبيرا، في الأسواق العالمية، حيث وصلت لأدنى مستوى لها، بانخفاض 13 % عن الربع الرابع والأخير من العام الماضى 2019، وذلك بسبب فيروس كورونا.  

وبحسب تقرير جديد من شركة  Canalys لأبحاث السوق كشفت فيه أن شركات مثل سامسونج الكورية الجنوبية وأوبو الصينية هى أكثر شركات الهواتف الذكي تأثرا حيث انخفضت مبيعات سامسونج 23% وانخفضت مبيعات أوبو 25% مقارنة بالعام السابق. 


ووصلت مبيعات هواتف Samsung Galaxy S20 لأقل من نصف مبيعات هواتف سابقتها Samsung Galaxy S10 في الأسابيع السبعة الأولى من إصدارها وذلك بسبب تفشى فيروس كورونا. 

وعلى المستوى العالمي، توقع المحللون أن تنتهي مبيعات سامسونج Galaxy S20 بانخفاض يصل ل 60% عن هواتف Galaxy S10  ، كما يرجع المحللون أيضا أن تكون هواتف Galaxy S20 قد تراجعت بهذا الشكل ليس فقط بسبب تفشى فيروس كورونا الذى عطل عمليات إنتاج الهواتف بالنسبة لمعظم الشركات وإنما بسبب ارتفاع أسعارها.

وذكر التقرير أنه على الرغم من التأثر الشديد الذى لحق بمبيعات هواتف سامسونج  إلا أن منافستها الرئيسية شركة هواوى في هواتف الأندرويد قد خرجت بالفعل من المنافسة وفقا لتقارير المبيعات للربع الأول من العام الحالى 2020. 

وتفوقت شركة Vivo فيفو الصينية على شركة سامسونج في مبيعاتها للهواتف ذكية في الهند، ثانى أكبر سوق فى العالم للهواتف الذكية بعد الصين، للمرة الأولى في الربع الأول من 2020. 
 
وتضاعفت حصة فيفو من المبيعات إلى 6.7 مليون وحدة، أي ما يقرب من 20% من الحصة السوقية ، وشهدت كذلك شركة Realme  التى شهدت ارتفاع إجمالي حصتها في السوق بنسبة 11%.


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