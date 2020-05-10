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فرصة للرجوع إلى الله .. باسكال مشعلاني تعلق على الحجر الصحي

الأحد 10/مايو/2020 - 03:15 ص
باسكال مشعلاني
باسكال مشعلاني
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حمزة شعيب
أكدت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، أنها ستقدم أغنية باللهجة المصرية قريبا، لافتة إلى أنها تتابع السوشيال ميديا خلال أوقات الحظر.


وأردفت مشعلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على  مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنها تقوم بطهي الطعام في المطبخ وتعلمت طهي بعض الأكلات كما أنها تقوم بمزاولة هوايتها في القراءة والرسم وممارسة الرياضة التي لم يكن لها وقت فيما قبل كورونا.


واستكملت  باسكال مشعلاني أنها تلتزم بالحجر المنزلي من أجل المحافظة على صحة الجميع من الكبار والصغار، موضحة أنها تخاف من القطط والسفر ، وعلق موسى« الصعايدة ما بيخافوش من الضلمة ».


وأكدت مشعلاني، أن الجميع في لبنان ملتزم بالسكن ولا يخرج من منزله سوى من يريد الذهاب للمستشفى أو قضاء مصلحة ضرورية كما أن عدد قليل من المحلات يعمل .


وأشارت إلى أنها تشتاق لأصدقائها ولا تلتقي بهم، ولكن تتواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأنها لا تريد إلحاق الأذي بهم ، مشيرة إلى أن «الحجر الصحي فرصة للرجوع إلى الله وبيوت الله مسيرها تفتح».
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