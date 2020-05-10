انتبه .. سيارتك تنقل لك فيروس كورونا

بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بالجائحة بسبب سرعة انتشار من المهم أن تعلم أن سيارتنا هي من أكثر الأماكن التي تضم مجموعة من الأسطح المتسخة، ولا ترى بالعين المجردة قد تساهم في نشر هذا الفيروس.

ويقدم موقع صدى البلد بعد النصائح التي يجب اتباعها حفاظا على سلامتك وسلامة أسرتك، بالإضافة إلى أكثر المانطق اتساخا بالسيارة لكثرة استخدامها، فربما تقوم بنقل الفيروسات وهي كما يلي :-

- طبلون السيارة

- مفاتيح السيارة

- أحزمة الأمان

- ازرار النوافذ الكهربائية

- مقابض الأبواب الخارجية والداخلية

- القير حامل الأكواب

- الأزرار والمقابض

كما تعتبر مواد التنظيف الأفضل للقضاء على الميكروبات والفيروسات مثل كورونا هي الكلور أو الكحول الأثيلي بنسبة 70% أو مادة مطهرة لأنه أثبت فعاليته في قتل الفيروس.

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كما يجب على أصحاب السيارات غسيل اليدين باستمرا ر لمدة 20 ثانية على الأقل نظرا لان الصابون العادي يذيب الغشاء الدافئ المحيط بفيروس كورونا ويقضي عليه سريعا.

يذكر أن سجل رسمي ما يزيد على 4 ملايين إصابة معلنة بفيروس كورونا حول العالم ، أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة.