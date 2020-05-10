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أخبار البلد

إعلامية كويتية: الطبيب طارق مخيمر كان يقاتل كورونا في الصفوف الأمامية

الأحد 10/مايو/2020 - 03:16 ص
الدكتور طارق حسين
الدكتور طارق حسين مخيمر
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ميـــس رضــا

نعت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد الطبيب المصري طارق حسين مخيمر، الذى توفى بالكويت متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

 

وقالت عائشة الرشيد لـ "صدى البلد"، إن الدكتور طارق مخيمر أول طبيب من الجنسية المصرية يتوفى بسبب فيروس كورونا على أرض الكويت وهذا الطبيب أحد أبناء مصر العظيمة، كان متواجدًا دائما بالصفوف الأمامية كان يعالج المرضي سواء من المواطنين أو المقيمين،  ولم يتأثر بما كان يروجه من يريد شرا بالعلاقات المصرية الكويتية على مستوي الشعبين.

 

وأضافت أن الدكتور طارق مخيمر قام بعمله على أكمل وجه أفنى حياته فى خدمة الجميع وتفانى فى عمله بكل إخلاص فكان فى الصفوف الأمامية الأولى جوار إخوته الكويتيين والمصريين .

 

وتوفي أول أمس الجمعة، الطبيب المصري طارق حسين مخيمر يعمل في الكويت، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

ونشر وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل حمود الصباح تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، أعلن فيها وفاة الطبيب المصري طارق حسين مخيمر، أخصائي الأنف والأذن والحنجرة في "مستشفى زين"، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

 

قال محمد مجدي مخيمر نجل شقيق الطبيب الراحل فى تصريحات، إن عمه يبلغ من العمر 62 عامًا وكان يعمل في الكويت منذ 25 عامًا.

 

وأضاف أن عمّه أصيب قبل 12 يومًا بفيروس كورونا، وقد اشتدت حدة الأعراض عليه فدخل في عزلٍ قبل 10 أيام، وبعدها بيومين أدخِل إلى العناية المركزة، لكن حالته تدهورت ولفظ أنفاسه الأخيرة صباح اليوم الجمعة.

 

وأضاف أنه تم عزل أسرة الطبيب والمخالطين له منذ رصد إصابته، كما خضع الجميع للفحوصات اللازمة والتي أتت نتائجها سلبية.

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