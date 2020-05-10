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ثروت الخرباوي لـ خالد أبو بكر: متقولش المعتدين على رجال الجيش إرهابيين

الأحد 10/مايو/2020 - 02:43 ص
ثروت الخرباوي
ثروت الخرباوي
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عبد الخالق صلاح
رد ثروت الخرباوى المفكر السياسى، على سؤال خالد أبو بكر، حول سبب مقولة المنسى بمسلسل "الاختيار"، "متقولش على المعتدين على رجال الجيش إرهابيين.. قول عليهم تكفيريين".


 وقال خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"،  إن : "هؤلاء يتعاملون معنا على أننا غير مسلمين وأننا في نظرهم كفار، ويقولون أن الرسول قاتل أعمامه بسبب كفرهم، ولكن الحقيقة أنه الرسول لم يقاتل أعمامه أبدًا بل أن الكفار ذهبوا لقتال المسلمين"، مضيفًا أن الله تعالى خاطب المؤمنين، في كتابه الكريم، "وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ".


وتابع: "هذه الآيات تم إخراجها عن سياقها، وبالتالي الاستخدام هنا من قبل هؤلاء تكفيرى، ومنسى في مسلسل الاختيار كان عنده حق في وصفهم بالتكفيرين لأنه يقاتلوننا لأنهم يكفرونا".

وتحدث ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، عن كيفية استغلال الجماعات الإرهابية الدين لتحقيق أهدافها السياسية، موضحًا أن المتطرفون استخدموا آيات كثيرة في غير موضعها، بهدف خدمة مصالحهم.


وأضاف ، إن الإخوان يفشلون ودائمًا من فشل إلى فشل، وهناك 3 شباب من الإخوان انتحروا بسبب الأمراض النفسية التي أصابتهم لأنهم أدركوا أنهم كانوا يعيشون في واقع افتراضى، وأصيبوا بالصدمة من الواقع الحقيقى

وتابع:" خيرت الشاطر واللى معاه بيضربوا بعض في السجن.. حسن مالك اتخانق مع خيرت الشاطر والبلتاجى.. حيث طلب منهم بديع كتابة دراسة عن أسباب ما حدث، وفوجئ بكتابات تلقى عليهم بالمسئولية والتواطؤ.. وهناك حالة غضب من الشباب في السجون وفى تركيا.. وإثناء المناقشة ألقيت المسئولية على خيرت الشاطر وأنه سلمت عقله لمحمود عزت، وكانت النتيجة أن عزت هرب، واحتد النزاع وضربوا بعض في السجن.. بعض المسجونين من الإخوان قدموا طلبًا لفصل بعضهم عن البعض"، مستطردًا :"الإخوان لم ينتهوا وهناك رصيد فكرى متمثل في الخطاب الدينى التقليدي.. ولكن التنظيم في اضعف حالاته".


وذكر أن كلمة الحكم لم تكن تستخدم وقت نزول القرآن، وتعبير الحاكم لم يستخدم إلا بعد 400 سنة من نزل الإسلام كمصطلح للدلالة على حكم البلاد، موضحًا أن الحكم مرتبط بالعدل.


وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.
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