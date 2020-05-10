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رياضة

شوبير: فيفا تراجع عن بند الـ8 سنوات في اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير لاعب الأهلي والمنتخب السابق عن بعض ملامح اللائحة الجديدة لـ اتحاد الكرة التي تعدها اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.


وأكد شوبير في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1" أن اللجنه الخماسية أخبرت سارة ساليمون مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " بتمسكها بتطبيق بند الـ 8 سنوات في اللائحة الجديدة.


وأضاف شوبير أن مندوبة الفيفا سبق وأخبرت اللجنة بضرورة إلغاء بند الـ 8 سنوات في اللائحة الجديدة، لكنها قررت التراجع عقب تمسك مسؤولي اللجنة الخماسية بالبند.


وأضاف أن اللجنة الخماسية اخبرت مندوبه الفيفا بتمسكها ايضا بضرورة انتخاب النائب، وألا يتم اختياره داخليا عقب إعلان نتيجة الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا سيعقد اليوم الأحد.


وأردف شوبير أن هناك بعض البنود في اللائحة الجديد ستمنع بعض الاشخاص من الترشح.
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