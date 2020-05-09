AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بالأسماء.. استشهاد 5 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض بسبب كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 08:52 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
أعلنت النقابة العامة للتمريض، عن استشهاد 5 من جنود الجيش الأبيض، بمواجهة فيروس كورونا.

واستشهد 5 من أطقم التمريض، اثناء عمله بالمستشفيات بفيروس كورونا، وجاءت أسماؤهم كالتالي:-

عطيات محمد عربود

عواطف عبدالصادق أحمد البرماوي، اثناء عملها بمستشفي جامعة الزقازيق.

ابتسام عبد الفتاح ابراهيم.

السيد محمد المحسناوي، مستشفي النجيلة.

سهام محمد عبده تمريض الدقهلية وتعمل بمركز الكلي والمسالك.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.


وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 514 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 226 حالة جديدة ووفاة 21 حالة بفيروس كورونا .. ارتفاع إجمالي المتعافين لـ 1335 حالة .. و 5268 مصابا و380 حالة وفاة في مصر

إصابة 4 من طاقم التمريض بفيروس كورونا بحميات العباسية

عداد كورونا.. الصحة: 5537 إجمالى عدد الإصابات.. 392 وفاة.. 1381 يغادرون مستشفيات العزل.. و1780 ارتفاعا في عدد من إيجابية إلى سلبية

الصحة تنشر فيديو عن دور التمريض من داخل مستشفى عزل قها.. تفاصيل

الصحة: تسجيل 387 حالة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 17.. وشفاء 1815 حالة حتى الآن

الصحة: تسجيل 393 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا..و13 وفاة

ترشيحاتنا

موعد أذان الفجر في مصر الاحد 10 مايو

زلزال يضرب السعودية

خطاب سري من وزير العدل لرئيس مجلس الدولة.. مستندات

أول تعليق من شيما صابر بعد عقد قرانها على رامي صبري

إنهاء دوري الكونغو بسبب كورونا.. وتأهل مازيمبي وفيتا لـ الأبطال

احذر أن تكون منهم..البحوث الإسلامية: 6 أشخاص لا يحبهم الله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية