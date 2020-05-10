ونحب تاني ليه الحلقة 16.. كريم يراقب إيهاب فهمي

شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل " ونحب تاني ليه " لـ ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة ضمن الموسم الرمضاني 2020.









اكتشف كريم فهمي العلاقة التي تجمع إيهاب فهمي، والفتاة التي تعمل معه في الشركة، بعدما لفت عمر صديقه انتباهه.









وطلبت ياسمين عبد العزيز "غالية" من كريم فهمي، إن تسافر من أجل الفيلم الجديد، فاعترض في البداية لوجود طليقها معها لكنه وافق في نهاية الأمر.





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كان كريم فهمي، كتب اسم "غالية" على اليخت الخاص به تعبيرًا عن حبه لـ ياسمين عبد العزيز، في أجواء رومانسية، بينما كشفت الأحداث أن زوجة عمر "إسلام فهمي"، تخونه مع إيهاب فهمي.



