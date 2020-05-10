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مرأة

ماذا يقوله تاريخ ميلادك ؟ .. نصيحة الأبراج لمواليد 10 مايو

الأحد 10/مايو/2020 - 09:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

برج الثور واحد من مواليد الأبراج الترابية، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد أسرار شخصية مواليد يوم 10 مايو فى عيد ميلادهم وتقدم نصيحة فلكية لهم.


وتقول خبيرة الأبراج إنه وفقا لعلم الأرقام إذا كنت مولودا فى يوم 10 مايو. 


فإن ذلك يعنى أنك محظوظ وموهوب جدا فى لفت الانتباه والتعبير عن نفسك، ولديك أيضا حس فنى وحس جمالى، لكن انتبه قد تفقد عقلك وقت الغضب وتنتابك وقتها نوبات عصبية حادة.


وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد نصيحة فلكية لمولد 10 مايو تقول له فيها، إن هذا العام يعتبر بناءً جدا بالنسبة لك، وهناك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب ونجاحات، بشرط أن تقوم جيدا بما عليك من واجبات، وأن تكون عادلا ومنصفا أيضا فى كل شىء.

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