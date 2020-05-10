كشفت جامعة هونج كونج في تقرير، أن الصين تتعرض لوباء جديد بسبب الفئران يهاجم الكبد، بعد عدة أسابيع من تجاوزها أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشأ في ووهان ليصبح حائجة عالمية.





متى بدأ الأمر؟





في عام 2018، صادف خبراء الأمراض المعدية في الجامعة حالة مرضية غير عادية، كان الرجل يبلغ من العمر 56 عاما، والذي خضع لعملية زرع كبد، وظهرت وظائف الكبد غير طبيعية دون سبب واضح.





وجدت الاختبارات أن جهازه المناعي كان في حالة ردة فعل لالتهاب الكبد E، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على السلالة البشرية من فيروس التهاب الكبد E (HEV) في دمه.









التهاب الكبد E هو مرض كبدي يمكن أن يسبب أيضًا الحمى واليرقان وتضخم الكبد. يأتي الفيروس في أربعة أنواع، تنتشر في حيوانات مختلفة. في ذلك الوقت، كان معروفًا أن واحدًا فقط من هؤلاء الأربعة يصيب البشر.





مع اختبارات تلك السلالة البشرية من HEV سلبية، أعاد الباحثون تصميم الاختبار التشخيصي، وأجروه مرة أخرى - ووجدوا، لأول مرة في التاريخ، التهاب الكبد الفيروسي E الذي يصيب الفئران في الإنسان.





وقال الدكتور سيدهارث سريدهار، عالم الأحياء الدقيقة وأحد الباحثين في جامعة هونج كونج الذين قاموا بهذا الاكتشاف:"فجأة لدينا فيروس يمكنه القفز من جرذان الشوارع إلى البشر". كانت هذه عدوى غير عادية وغير مسبوقة لدرجة أن الفريق تساءل عما إذا كانت "حادثة لمرة واحدة. مريض كان في المكان الخطأ في الوقت الخطأ". لكن الأمر تكرر مرة أخرى، بل مرات أخرى.





منذ تلك الدراسة الأولى ، أظهر 10 من المقيمين في هونج كونج نتائج إيجابية لاختبار التهاب الكبد الفيروسي E، المعروف أيضًا باسم HEV الفئران. آخر حالة كانت قبل أسبوع. قال سريدهار إن رجلًا يبلغ من العمر 61 عامًا أظهر نتائج إيجابية في 30 أبريل وقد يكون هناك المئات من المصابين غير المشخصين المصابين هناك.





السر المرعب..كيف ينتقل للإنسان؟





تنتقل السلالة البشرية من التهاب الكبد E عادة عن طريق التلوث البرازي لمياه الشرب، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.





لكن سلالة الفئران تطرح لغزًا جديدًا: لا أحد يعرف بالضبط كيف يصاب هؤلاء الأشخاص. في العامين التاليين للاكتشاف، لم يحدد الباحثون بعد المسار المحدد للانتقال من الجرذان إلى البشر. لديهم نظريات - ربما شرب المرضى المياه الملوثة مثل السلالة البشرية المعتادة، أو التعامل مع الأشياء الملوثة، ولكن لم يتم إثبات أي شيء بشكل نهائي.





المريض البالغ من العمر 61 عامًا لديه ملف محير بشكل خاص، لم يكن هناك جرذان أو فضلات فئران في منزله، ولم تظهر أعراض على أحد آخر في أسرته، وليس لديه تاريخ سفر حديث.





قال مركز حماية الصحة في هونج كونج في بيان يوم 30 أبريل إنه "بناءً على المعلومات الوبائية المتاحة، لم يتسن تحديد مصدر العدوى وطريق الإصابة بها'. لا يزال الرجل في المستشفى ، وتحقيقات حزب الشعب الجمهوري مستمرة.





يحاول فريق البحث وسلطات المدينة فهم هذا التهديد الصحي الجديد بشكل أفضل منذ عام 2018.





لقد حققوا بعض التقدم. تم تحسين اختبارات التشخيص الخاصة بهم وتحسينها. لقد قاموا بنشر الوعي بين قطاع الرعاية الصحية حتى يعرف الأطباء اختبار فيروس HEV الفئران، وأطلقوا حملات توعية عامة.





يقوم العلماء باختبار مجموعات الفئران في جميع أنحاء المدينة في محاولة لتحديد التجمعات قبل أن يتمكن الفيروس من القفز إلى البشر، والتي قدمت بيانات عن عدد القوارض في المدينة التي تحمل HEV الفئران والمناطق التي لديها أكثر الفئران.





ولكن لا يزال هناك الكثير الذي لا يزال مجهولا. إنهم لا يعرفون كم هي فترة حضانة الفيروس. ما زالوا يحاولون العثور على علاج، حيث أن الدواء المستخدم لعلاج البديل البشري لالتهاب الكبد E كان له نتائج مختلطة على المرضى الذين يعانون من فيروس HEV. الفئران. وبالطبع ، فإن أكبر مجهول لا يزال يزعج العلماء هو الطريقة.



