الصحف الإماراتية: تعافي ثلث مصابي كورونا حول العالم.. الأغذية العالمي يشيد بدعم بن زايد.. ورئيس دولة يخفض راتبه ورواتب وزراءه للنصف

* الإمارات تسجل أعلى معدل تعافي يومي من فيروس كورونا

* البيان تبرز استمرارية الصين في عد تسجيل وفيات بـ كورونا

* التعليم تضع 3 سيناريوهات للدراسة إذا استمر كورونا









تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تسجيل الإمارات أعلى معدل يومي من حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





*الإمارات تسجل أعلى معدل يومي في حالات الشفاء من «كورونا»





وبحسب "الإمارات اليوم"، كشفت حكومة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية الدورية رقم 25 للتعريف بآخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، عن تسجيل نوعين من سلالات «كورونا» في الدولة، عقب تسجيل تسلسل جيني كامل لـ25 مريضًا من الحالات الأولى في الإمارات.





وأعلنت المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، عن تسجيل أعلى عدد للمتعافين من فيروس كورونا، وبلوغ نسبة المتعافين 25% من إجمالي المصابين، مشيرة إلى تسجيل 458 حالة جديدة للشفاء، حيث تعافت تمامًا من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ بذلك عدد حالات الشفاء 4295 حالة.





وتفصيلًا، أكدت الضحاك، إجراء 33 ألفًا و153 فحصًا جديدًا للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، نتج عنه رصد وتسجيل 624 إصابة جديدة لجنسيات مختلفة، تم عزلها، وتتلقى العلاج حاليًا، ليبلغ بذلك عدد الحالات التي تم تشخيصها 17 ألفًا و417 إصابة، كما تم الإعلان عن 11 وفاة جديدة لأشخاص من جنسيات مختلفة نتيجة مضاعفات ارتبطت بوجود أمراض مزمنة لديهم، ليصل بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 185 حالة، ويصبح بذلك عدد الحالات التي مازالت تتلقى العلاج 12 ألفًا و937 حالة.





*«التربية»: الدراسة العام المقبل عن بُعد إذا استمر «كورونا»





وبحسب "الإمارات اليوم"، كشفت وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع العمليات المدرسية، فوزية غريب، عن وضع الوزارة ثلاثة سيناريوهات مستقبلية لمنظومة التعليم عن بُعْد، ترتبط بحالة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وتشمل استمرار التعليم الافتراضي في حال استمرار الوباء، وعودة التعليم المباشر بنسبة لا تزيد على 50%، إضافة إلى الدمج بين التعليم المباشر والافتراضي.





وأوضحت غريب، أن السيناريو الأول مرتبط باستمرار وباء «كوفيد-19»، حيث سيكون التعليم الافتراضي عن بعد بنسبة كاملة. وسيكون التعليم الذكي محور التعليم في الدولة. أما السيناريو الثاني فسيكون خاصًا بالمرحلة الانتقالية بعد نزوح الفيروس وتعافي الدولة الكامل منه، حيث يطبق التعليم التقليدي بصورة متدرجة، بحيث يعود التعليم المباشر بنسبة تراوح بين 30 و50%.





ويمثل السيناريو الثالث خطة تطويرية، تسعى الوزارة إلى تنفيذها في حال عودة الحياة إلى طبيعتها قبل «كورونا». وتتضمن دمج التعليم المباشر والافتراضي بنسب محددة، إذ قد تكون نسبة التعليم المباشر 70%، والافتراضي 30%، وذلك حتى نستطيع مواكبة التطور التكنولوجي والتحول إلى التعليم الرقمي في الدولة.





*رئيس يخفض راتبه ورواتب أعضاء حكومته إلى النصف بسبب كورونا





أعلنت الرئاسة الإكوادوريّة السبت أنّ الرئيس لينين مورينو خفّض راتبه ورواتب أعضاء الحكومة إلى النصف بسبب الأزمة التي سبّبها فيروس كورونا المستجدّ، وقالت إنّه تقرَّر بموجب مرسوم أن "تُخفَّض بنسبة خمسين في المئة" رواتب رئيس الجمهوريّة ونائب رئيس الجمهوريّة والوزراء ونوّاب الوزراء.





وأوضحت أنّ "انخفاض عائدات الدولة نتيجةً لأزمة كوفيد-19 كانت له آثار سلبيّة على اقتصاد البلاد، ولهذا السبب فإنّ من الضروري خفض رواتب" المسؤولين.





وفي السابق، كان الراتب الشهري للرئيس يتجاوز ما يُعادل الخمسة آلاف دولار، بينما كان نائب الرئيس يتقاضى 4800 دولار والوزراء 4400 ونواب الوزراء 4200 دولار، فيما يبلغ الحدّ الأدنى للأجور في الإكوادور 400 دولار.





*دائمًا.. لا وفيات جديدة بكورونا في الصين





وبحسب "البيان"، أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في التاسع من مايو في أعلى عدد منذ 28 أبريل، وبزيادة على حالة واحدة سُجلت قبل يوم واحد.





وأوضحت اللجنة أن من بين الحالات الجديدة حالتين واردتين من الخارج، في حين كانت الحالات الاثنا عشر الأخرى منقولة محليا من بينها 11 حالة في إقليم جيلين بشمال شرق الصين.





وقالت اللجنة أيضا أنه تم تسجيل 20 حالة إصابة جديدة من دون أعراض وهو أعلى عدد منذ أول مايو، وبزيادة على 15 حالة سُجلت قبل يوم.

وأضافت أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة.





وأضافت أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة. وقالت اللجنة أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة حتى التاسع من مايو، بينما استمر عدد حالات الوفاة من دون تغيير عند 4633 حالة.





*«الأغذية العالمي» يثمن دعم محمد بن زايد للقضاء على الأمراض





وبحسب "الخليج"، أعرب ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، لدعمه ومساندته المستمرة للجهود العالمية المبذولة للقضاء على الأمراض والجوع.





وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: «شكرًا الصديق العزيز محمد بن زايد. إن دولة الإمارات، تواصل التقدم في مكافحة فيروس «كوفيد 19»، والجوع في جميع أنحاء العالم».





وأضاف: «يعد جسرنا الجوي الجديد مثالًا رائعًا على التعاون البنّاء، خاصة في ظل الحاجة الشديدة إليه. وعندما يتعاون البرنامج مع دولة الإمارات، فإننا ننقذ الأرواح».





وكانت دولة الإمارات، أطلقت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، جسرًا جويًا دوليًا، لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية التي تشكل شريان حياة للمجتمعات الهشة التي تعاني الآثار المدمرة لجائحة «كوفيد 19» في كل أنحاء العالم.





يعمل الجسر بشكل دوري بين دولة الإمارات، ومواقع رئيسية في أوروبا وإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، لتوفير ملايين المستلزمات والوحدات الطبية، وآلاف الأطنان من البضائع الحيوية للاستجابة لاحتياجات المجتمعات الهشة، والعاملين في الصفوف الأولى في 100 دولة، خلال الأشهر المقبلة، وحتى نهاية العام الجاري.





*ثلث المصابين بكورونا في العالم تعافوا





وبحسب "الخليج"، سجلت الهيئات الصحية في مختلف الدول أكثر من مليون و400 ألف حالة شفاء، من ضمن نحو أكثر من أربعة ملايين إصابة حتى الآن، ما يمثل نحو ثلث المصابين بفيروس كورونا، بينما قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو في إفادة صحفية، إن ثلاثة أطفال من نيويورك توفوا بالتهاب نادر يُعتقد أنه مرتبط بفيروس كورونا المستجد.





وبلغ عدد المتعافين من فيروس كورونا في العالم، أزيد من مليون و400 ألف حالة شفاء. وأودى تفشي وباء «كوفيد 19» بحياة أكثر من 275 ألف شخص في العالم، نحو 85% منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر الماضي، بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية، أمس.





وفي الإجمال، أحصيت وفاة 275 ألفًا و18 ألف وفاة في العالم (من أصل 3.955.631 إصابة)، بينها 154.313 في أوروبا (1.699.566 إصابة) وهي القارة الأكثر تأثرًا. وتعدّ الولايات المتحدة الدولة التي سجلت أكبر عدد وفيات (77.280)، وتأتي خلفها المملكة المتحدة (31.241)، فإيطاليا (30.201) وإسبانيا (26.478)، وفرنسا (26.300).



