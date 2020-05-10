AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بمشاركة مصر.. الاتحاد من أجل المتوسط يبحث تداعيات كورونا على المياه والصرف الصحي

الأحد 10/مايو/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
عقدت الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، بالتعاون مع معهد البحر المتوسط للمياه، سلسلة اجتماعات عبر وسائل الاتصال، حول تداعيات فيروس "كورونا" المستجد كوفيد-19 على المياه والصرف الصحي، وذلك بمشاركة خبراء من مصر، الجزائر، قبرص، فرنسا، الأردن، لبنان، مالطا، المغرب، فلسطين، إسبانيا، تونس وتركيا.

وذكر بيان للاتحاد من أجل المتوسط، اليوم الأحد، أن هذا الاجتماع الافتراضي قد عقد بهدف تبادل الآراء والخبرات حول تطوير وتشغيل المياه والصرف الصحي لمواجهة جائحة كورونا؛ واتفق المشاركون على أهمية توفير المياه والوصول إليها بشكل مستدام، وناقشوا خطط الطوارئ والتعافي لمساعدة العاملين في هذا المجال على التعامل مع الأزمة ونقص المياه.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ​​السفير ناصر كامل ضرورة أن تكون قضية المياه في صميم أي خطة إنعاش أو تطوير تهدف إلى مكافحة عواقب وباء "كورونا" في المنطقة، مشيرًا إلى أن الفيروس يثير تساؤلات في قطاع المياه والصرف الصحي، لا سيما في مناطق معينة من المنطقة الأورو-متوسطية، التي تتعرض بالفعل لضغوط بسبب نقص المياه نتيجة تغير المناخ. 

وأضاف الأمين العام أن أزمة كوفيد-19 تذكرنا من جديد بضرورة أن يكون قطاع المياه والصرف الصحي الحيوي قابلًا للاستمرار ماليًا وتقنيًا، وأن عواقب هذا الوباء تحتم على المنطقة الأورو-متوسطية عمل نماذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة، مشددًا على ضرورة أن تتشارك وتتعاون بلدان حوض المتوسط ​​في خطط طوارئ المياه والإنعاش لمعالجة آثار الجائحة.

وأكد بيان الاتحاد من أجل المتوسط أن الجهود المبذولة لإنعاش قطاع المياه ستؤخذ في الاعتبار في جدول أعمال الاتحاد المتعلق بالمياه الإقليمية​​، والذي تم تطويره وتنفيذه منذ عام 2017 بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأوضح البيان أن جدول الأعمال ​​يهدف إلى ضمان تلقي كل دولة أورو-متوسطية التوصيات الفنية والإدارية والمالية اللازمة للمساهمة في الأمن المائي لسكانها وأنشطتها الاقتصادية، مع مراعاة أثره على الزراعة والعمالة والنظافة وتغير المناخ.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط: حالة الطوارئ التي نعيشها بسبب كورونا ستجمع البشرية أكثر

ناصر كامل: بلدان الاتحاد من أجل المتوسط تتبنى نهجا استراتيجيا لمكافحة كورونا

ترشيحاتنا

طارق يحيى: حبس حمدي النقاز عقاب إلهي

رحاب الجمل: جمهور محمد رمضان شتمني.. ووصلتني تهديدات بسبب البرنس.. فيدبو

أخبار الفن .. ضبط نجل بيومي فؤاد في كمين بسبب والده.. ومقدمة رامز مجنون رسمي تعود لمنزلها بطائرة خاصة

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 10 - 5 - 2020

الإحصاء: التضخم السنوي في مصر يسجل 5.9% خلال أبريل

فيديوجراف.. طارق حامد ضحية رامز مجنون رسمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات فى المنزل .. وصفات بسيطة للتخلص من الحموضة خلال دقائق

بسكلتة لكل مواطن.. بريطانيا تضع إستراتيجية جديدة للنقل العام لمواجهة كورونا

شاهد.. فرق حماية مدنية تقضي 4 ساعات في مهمة إنقاذ خروف