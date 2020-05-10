AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

افصل الفيشة عن الرسيفر.. طرق توفير فاتورة الكهرباء عند مشاهدة التليفزيون

الأحد 10/مايو/2020 - 09:12 ص
صدى البلد
Advertisements
وفاء نور الدين
طرق معينة يجب اتباعها عند استخدام الأجهزة الكهربائية لضمان استهلاك أقل للكهرباء وبالتالى فاتورة أقل.

ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تلك الخطوات، فى إطار الحملة التى أطلقها فى شهر رمضان، بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح"، والتي تستهدف التوعية بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية لتجنب ارتفاع  فواتير استهلاك الكهرباء.

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك،  الخطوات التى يجب اتباعها لخفض استهلاك الأجهزة الكهربائية ومنها التلفزيون والرسيفر، وذلك فى إطار الحملة التى أطلقها الجهاز خلال شهر رمضان بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح"، التي تستهدف التوعية بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية لتجنب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء.

ونصح الجهاز بفصل الفيشة من المنبع عن التلفزيون والريسفر وليس عن طريق الريموت، كما نصح الجهاز عند  مشاهدة القنوات المحلية بفصل الفيشة عن الرسيفر فيقل استهلاك الكهرباء وبالتالى تقل الفاتورة.

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أطلق مسابقة شهر رمضان بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح" لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل، وسيتم اختيار 9 متسابقين بواقع متسابق من كل شركة توزيع كهرباء تمكنوا من خفض فاتورة استهلاك شهر رمضان مقارنة بشهرى مارس وأبريل، وسيتم البدء فى تلقى مشاركات المتسابقين 25 مايو الجارى.

وحدد الجهاز شروط المسابقة:

1-يجب توافر فاتورة استهلاك شهرى مارس وأبريل.

2- يجب أن تكون فاتورة شهر مايو أقل من فاتورة مارس وأبريل.

3-سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء.

4-سيتم الاختيار بناء على الأسبقية فى إرسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض فى قيمة الفاتورة.

5-سيتم الإعلان عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز.

6-سيتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيس بوك.

وجوائز المسابقة ستكون (لمبات ليد.. ومفاجآت لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%).

أما عن طريقة التسجيل في المسابقة فعن طريق إرسال البيانات فى رسالة على صفحة الجهاز على فيس بوك أو على العنوان الإلكتروني [email protected]
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جهاز مرفق الكهرباء ينظم ورشة عمل لوفد من دولة تنزانيا

مرصد الكهرباء: 25 ألفا و900 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

مرصد الكهرباء: 26 ألفا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

مسابقة لاختيار أول 9 مشتركين يخفضون فواتير الكهرباء فى رمضان

ترتيب الأطعمة.. طرق تخفيض فاتورة الكهرباء عند استخدام الثلاجة والديب فريزر

ترشيحاتنا

متى موعد ليلة القدر 2020 بالهجري والميلادي .. وعلاماتها الصحيحة

أخبار الرياضة.. عمر جابر: الزمالك لم يفاوضني .. رفع راتب كارتيرون.. ووليد سليمان لـ أحمد فتحي: البقاء في الأهلي أفضل من أموال بيراميدز

وباء جديد في الصين.. فيروس قادم من الفئران ولا أحد يعلم كيف يصيب الإنسان

هادي خشبة: ظهور سيد عبد الحفيظ مع رامز مجنون رسمي ضد مبادئ الأهلي

إصابة 38 حالة بفيروس كورونا فى مستشفى الزهراء بـ مدينة نصر

بسبب "هروب الزمالك من القمة" .. خالد الغندور: أليو بادجي لاعب على ما تفرج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكونات فى المنزل .. وصفات بسيطة للتخلص من الحموضة خلال دقائق

بسكلتة لكل مواطن.. بريطانيا تضع إستراتيجية جديدة للنقل العام لمواجهة كورونا

شاهد.. فرق حماية مدنية تقضي 4 ساعات في مهمة إنقاذ خروف