افصل الفيشة عن الرسيفر.. طرق توفير فاتورة الكهرباء عند مشاهدة التليفزيون

طرق معينة يجب اتباعها عند استخدام الأجهزة الكهربائية لضمان استهلاك أقل للكهرباء وبالتالى فاتورة أقل.





ونشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تلك الخطوات، فى إطار الحملة التى أطلقها فى شهر رمضان، بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح"، والتي تستهدف التوعية بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية لتجنب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء.





نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الخطوات التى يجب اتباعها لخفض استهلاك الأجهزة الكهربائية ومنها التلفزيون والرسيفر، وذلك فى إطار الحملة التى أطلقها الجهاز خلال شهر رمضان بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح"، التي تستهدف التوعية بالاستخدام الأمثل للأجهزة الكهربائية لتجنب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء.





ونصح الجهاز بفصل الفيشة من المنبع عن التلفزيون والريسفر وليس عن طريق الريموت، كما نصح الجهاز عند مشاهدة القنوات المحلية بفصل الفيشة عن الرسيفر فيقل استهلاك الكهرباء وبالتالى تقل الفاتورة.





كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أطلق مسابقة شهر رمضان بعنوان "استهلك صح واستغل فلوسك صح" لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل، وسيتم اختيار 9 متسابقين بواقع متسابق من كل شركة توزيع كهرباء تمكنوا من خفض فاتورة استهلاك شهر رمضان مقارنة بشهرى مارس وأبريل، و سيتم البدء فى تلقى مشاركات المتسابقين 25 مايو الجارى.





وحدد الجهاز شروط المسابقة:





1-يجب توافر فاتورة استهلاك شهرى مارس وأبريل.





2- يجب أن تكون فاتورة شهر مايو أقل من فاتورة مارس وأبريل.





3-سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء.





4-سيتم الاختيار بناء على الأسبقية فى إرسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض فى قيمة الفاتورة.





5-سيتم الإعلان عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز.





6-سيتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيس بوك.





وجوائز المسابقة ستكون (لمبات ليد.. ومفاجآت لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%).



