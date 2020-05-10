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صاحبة موهبة طبخ الصلصال: الفخدة الضاني والبامية والفراخ أشهر أطباقي.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 10:53 ص
الطبخ ب الصلصال -
الطبخ ب الصلصال - أرشيفية
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شيرين عادل
قالت عزة عاطف، صاحبة موهبة التشكيل بالصلصال، إن موهبتها بدأت منذ 3 سنوات وبالتدريج تعلمت فن الطبخ بالصلصال، لافتة إلى أنها تابعت عدة فيديوهات لتنمية مهارتها ومن ثم احترافها.

وأضافت صاحبة موهبة التشكيل بالصلصال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية dmc، أنها لم تكن تتوقع تطوير مهاراتها بفن الصلصال بهذه السرعة، ولكن بفضل إصرارها على هذا الأمر اكتسبت هذه الموهبة بسهولة.

وأشارت عزة عاطف، إلى أنها قامت بالعديد من تشكيل أطباق الطبخ بالصلصال، ومنها أطباق الفخدة الضانى، وطواجن البامية والدواجن، بالإضافة لأطباق الأرز والمكرونة.

ولفتت إلى أن الألوان أصعب خطوة فى تشكيل الصلصال، مشيرة إلى أنها تستخدم صلصالا ملونا وفى بعض الأحيان يتم تلوينه بألوان السوفت والباستيل.

وأوضحت عزة عاطف أنها بمجرد وضع الصلصال فى الفرن تنتظر حتى يجف ومن ثم يتم تلميعه، مشيرة إلى أن تشكيل المجسمات الصغيرة من أصعب ما يواجهها فى موهبتها. 
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