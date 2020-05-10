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الأوقاف: كلمة بدون وعي قد تكون سببا في هدم أمة ..فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 10:36 ص
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
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آيات أحمد
قال وكيل وزارة الاوقاف، الدكتور أيمن أبو عمر، إن الدولة تعانى من الشائعات والكتائب الإلكترونية التى تعمل على نشر الباطل وهدفها أن تقع الدولة ولا تتقدم، لافتًا إلى أن كل تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعى حجة عليك او لك يوم القيامة.


وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه  كلمة بدون وعي قد تكون سببا في هدم أمة ويجب أن نتحرى الدقة فيما ننشره، مشيرًا إلى أن الإنسان محاسب على كل ما يصدر منه سواء صغيرة أو كبيرة.


وتابع أن الإسلام وضع ضوابط لجعل المجتمع آمن ويعيش بحالة من الالتزام والاستقرار، مضيفًا أن الكلمة أمانة ومن الممكن أن تهدم بيوتا، وتحطيم الناس لذلك يجب على الإنسان الاهتمام بكلماته جيدًا.


ونصح وكيل وزارة الأوقاف الشباب ومستخدمى التواصل الاجتماعى التزام تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم، الذى قال " كفى بالمرء اثمًا أن يحدث بكل ما سمع".


ولفت إلى أن الإنسان أمر بعدم ترديد كل ما يعرفه، مؤكدًا أنه يجب التأكد من المعلومة قبل نشرها، مضيفًا أنه يجب على المسلم أن يكون واعيا ومتزنا، والتصدى للتغريدات التى تواجه الوطن.
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