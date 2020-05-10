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تعليم

تعليم الدقهلية تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس

الأحد 10/مايو/2020 - 12:20 م
تعليم الدقهلية تتابع
تعليم الدقهلية تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدا
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همت الحسينى
تابع اليوم الأحد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية تسليم الطلاب لمشروعاتهم البحثية بالمدارس للفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2019م من خلال غرفة عمليات المديرية والإدارات التعليمية.


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وأكد وكيل الوزارة خلال تفقده عددا من المدارس، ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة بشأن تسليم المشروع، على أن يتم رفعه إلكتروني عن طريق المنصة  أو  تسليمه ورقي بالمدرسة التابع الطالب كما أن الأساس والأفضل هو رفع المشروع إلكتروني عن طريق المنصة. 

كما شدد على ضرورة تسهيل مهام الطلاب في تسليم مشروعاتهم البحثية بالمدرسة من خلال الجدول المعلن من خلال الفترة من  السبت 9 مايو إلى السبت 16 مايو، وذلك لعدم تكدس الطلاب وأولياء الأمور بالمدرسة حرصا وحفاظا عليهم وعلى  أولياء الأمور، مؤكدا بضرورة كتابة  اسم الطالب والمدرسة التابع لها والادارة التعليمية كود الطالب  على المشروع قبل تسليمه.
تعليم الدقهلية تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس
تعليم الدقهلية تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس
تعليم الدقهلية تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس
تعليم الدقهلية تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس
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