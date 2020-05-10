تعليم الدقهلية تتابع تسليم المشروعات البحثية الطلابية بالمدارس

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المدارس تتسلم الأبحاث الورقية من طلاب 4 ابتدائي و 2 إعدادي الآن.. فيديو



وأكد وكيل الوزارة خلال تفقده عددا من المدارس، ضرورة الالتزام بالتعليمات الواردة من الوزارة بشأن تسليم المشروع، على أن يتم رفعه إلكتروني عن طريق المنصة أو تسليمه ورقي بالمدرسة التابع الطالب كما أن الأساس والأفضل هو رفع المشروع إلكتروني عن طريق المنصة.



كما شدد على ضرورة تسهيل مهام الطلاب في تسليم مشروعاتهم البحثية بالمدرسة من خلال الجدول المعلن من خلال الفترة من السبت 9 مايو إلى السبت 16 مايو، وذلك لعدم تكدس الطلاب وأولياء الأمور بالمدرسة حرصا وحفاظا عليهم وعلى أولياء الأمور، مؤكدا بضرورة كتابة اسم الطالب والمدرسة التابع لها والادارة التعليمية كود الطالب على المشروع قبل تسليمه.