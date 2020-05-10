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مرأة

هيلثي| بدون حرمان.. طرق بسيطة لخسارة الوزن في رمضان.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 02:00 م
خسارة الوزن فى رمضان
خسارة الوزن فى رمضان
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نهى هجرس - أية التيجي - عدسة : اشرف العمدة
قالت الدكتورة ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، نائب رئيس الجمعية المصرية للسمنة وأمراضها، إن الكثير من الأشخاص يحرصون على خسارة الوزن خلال شهر رمضان المبارك.

وتابعت، أن التحكم فى كمية الأكل هى التى تؤدي إلى خسارة الوزن، وأن نسبة حرق الجسم تساعد على خسارة الوزن بشكل أسرع، موضحة أن نسبة الدهون فى الجسم تتحكم فى خسارة الوزن بشكل كبير.


وأضافت ولاء أبو حجاج، أن بعض الأشخاص يمكن أن تتناول 1200 سعر حرارى، ومع ذلك يمكن أن يزيدوا فى الوزن، نتيجة لعدم وجود بنية صحية للجسم تعمل على الحرق بشكل مستمر وصحى.

وأوضحت بعض الطرق التى يمكن خلالها تناول كميات أقل من الطعام لخسارة الوزن مثل ربط البطن لتناول كمية أقل، والحرص على تناول كمية قليلة من الملح والسكر.

كما يجب تقليل الطعام بالتدريج وبشكل بطيء، ولا يشترط أن أتبع نظام غذائى صارم، فيجب تحديد النظام المناسب لحالة الجسم والصحة بشكل عام.
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