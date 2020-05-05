للفتيات.. طرق بسيطة لاستغلال شهر رمضان في خسارة الوزن

تعاني النساء من زيادة الوزن خلال شهر رمضان، وذلك بسبب تناول الكثير من الكربوهيدرات والحلويات المتعلقة بهذا الشهر، وهو ما يتسبب لهم في تراكم الدهون في منطقتي البطن والخصر.
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وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن هناك فرصة أكبر للفتيات لخسارة الوزن في شهر رمضان عن الرجال، وذلك عبر اتباع العادات الغذائية الصحية في إعداد الطعام، وخلال وجبتي الإفطار والسحور.
وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه يمكن استغلال الفتيات لشهر رمضان في خسارة الوزن عبر اتباع بعض النصائح البسيطة، ومن أهمها:
وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه يمكن استغلال الفتيات لشهر رمضان في خسارة الوزن عبر اتباع بعض النصائح البسيطة، ومن أهمها:
1-يمكنك استغلال مجهود تنظيف المنزل بحيث يعتبر مجهودا منتظما لمدة طويلة نسبيًا، ويمكن أداء بعض الحركات الرياضية وبذلك يعتبر بديلا عن التمرين التقليدي.
2-يمكن طهي الأطعمة بأسلوب صحي منزليا، و نكهة لذيذة للمساعدة في انقاص الوزن.
3- أداء صلاة التراويح؛ حيث أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن حركات الوضوء والصلاة تساعد على إعطاء الجسم شكلًأ مشدودا ومتناسقا.
4- تناول التمر والفواكه بديلا عن الحلويات المصنعة؛ حيث يساعد التمر الفاكهة في حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن والألياف، وتساعد على تحسين الحالة النفسية وعلى الشبع لفترة بسبب محتواها من الألياف .
5-تناول الخضروات بكثرة ، وهو ما يساعد على إنقاص الوزن؛ حيث انها قليلة السعرات الحرارية كما يساعد على إمداد الجسم بالفيتامينات والماء للترطيب، وتجنب العطش خاصة الخيار والخس والكوسة.
2-يمكن طهي الأطعمة بأسلوب صحي منزليا، و نكهة لذيذة للمساعدة في انقاص الوزن.
3- أداء صلاة التراويح؛ حيث أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن حركات الوضوء والصلاة تساعد على إعطاء الجسم شكلًأ مشدودا ومتناسقا.
4- تناول التمر والفواكه بديلا عن الحلويات المصنعة؛ حيث يساعد التمر الفاكهة في حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن والألياف، وتساعد على تحسين الحالة النفسية وعلى الشبع لفترة بسبب محتواها من الألياف .
5-تناول الخضروات بكثرة ، وهو ما يساعد على إنقاص الوزن؛ حيث انها قليلة السعرات الحرارية كما يساعد على إمداد الجسم بالفيتامينات والماء للترطيب، وتجنب العطش خاصة الخيار والخس والكوسة.