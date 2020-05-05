للفتيات.. طرق بسيطة لاستغلال شهر رمضان في خسارة الوزن

وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن هناك فرصة أكبر للفتيات لخسارة الوزن في شهر رمضان عن الرجال، وذلك عبر اتباع العادات الغذائية الصحية في إعداد الطعام، وخلال وجبتي الإفطار والسحور.

وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه يمكن استغلال الفتيات لشهر رمضان في خسارة الوزن عبر اتباع بعض النصائح البسيطة، ومن أهمها: