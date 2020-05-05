AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

للفتيات.. طرق بسيطة لاستغلال شهر رمضان في خسارة الوزن

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:05 م
فقدان الوزن في رمضان
فقدان الوزن في رمضان
Advertisements
آية التيجي
تعاني النساء من زيادة الوزن خلال شهر رمضان، وذلك بسبب تناول الكثير من الكربوهيدرات والحلويات المتعلقة بهذا الشهر، وهو ما يتسبب لهم في تراكم الدهون في منطقتي البطن والخصر.


وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن هناك فرصة أكبر للفتيات لخسارة الوزن في شهر رمضان عن الرجال، وذلك عبر اتباع العادات الغذائية الصحية في إعداد الطعام، وخلال وجبتي الإفطار والسحور.

وأضاف القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أنه يمكن استغلال الفتيات لشهر رمضان في خسارة الوزن عبر اتباع بعض النصائح البسيطة، ومن أهمها:

1-يمكنك استغلال مجهود تنظيف المنزل بحيث يعتبر مجهودا منتظما لمدة طويلة نسبيًا، ويمكن أداء بعض الحركات الرياضية وبذلك يعتبر بديلا عن التمرين التقليدي.

2-يمكن طهي الأطعمة بأسلوب صحي منزليا، و نكهة لذيذة للمساعدة في انقاص الوزن.

3- أداء صلاة التراويح؛ حيث أثبتت بعض الدراسات الحديثة أن حركات الوضوء والصلاة تساعد على إعطاء الجسم شكلًأ مشدودا ومتناسقا.

4- تناول التمر والفواكه بديلا عن الحلويات المصنعة؛ حيث يساعد التمر الفاكهة في حصول الجسم على الفيتامينات والمعادن والألياف، وتساعد على تحسين الحالة النفسية وعلى الشبع لفترة بسبب محتواها من الألياف .

5-تناول الخضروات  بكثرة ، وهو ما يساعد على إنقاص الوزن؛ حيث انها قليلة السعرات الحرارية كما يساعد على إمداد الجسم بالفيتامينات والماء للترطيب، وتجنب العطش خاصة الخيار والخس والكوسة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجيم التمر والحليب فى أسبوع مذهل لحرق الدهون ..تعرفى كيف

قبل انتهاء الشتاء.. أخطاء تقومين بها تبطئ معدل حرق الدهون وريجيم مذهل يحول جسمك لماكينة حرق قبل الصيف

نصائح سريعة للحفاظ على نضارة البشرة خلال الصيام

كلية التمريض بجامعة حلوان توصي بنظام غذائي للتخسيس في رمضان

بدون أدوية ومشروبات تخسيس.. طريقة صحية للتخلص من دهون البطن

من غير حرمان.. الوقت الأمثل لتناول الكنافة والقطايف والسمبوسك في رمضان

ترشيحاتنا

أكثر من 1000 إصابة جديدة و236 وفاة بـ كورونا في إيطاليا

غموض.. سقوط ثالث طبيب روسي من النافذة بعد تصوير فيديو عن كورونا

قصة نجاة الشيخ محمد محمود الطبلاوي من محاولة اغتيال بوضع السم في القهوة

قنبلة كارتيرون .. 3 مؤشرات تحسم انتقال وليد أزارو إلى الزمالك

لراغبي العيش بعيدا عن كورونا عليهم الذهاب إلى هذه الجزيرة.. تفاصيل

تجاوزت 32 ألف حالة.. بريطانيا الأولى أوروبيا والثانية عالميا في عدد وفيات فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان الحرارة.. 3 أطعمة يجب تناولها لترطيب الجسم

غموض.. سقوط ثالث طبيب روسي من النافذة بعد تصوير فيديو عن كورونا

أجمل 5 سيارات كلاسيكية فارهة أصبحت تحف فنية بـ سعر 4 ملايين دولار.. صور