هل قيلولة بعد الظهر تسبب زيادة الوزن؟.. اعرف الإجابة

اعتاد الكثير من الأشخاص على أخذ قيلولة ،يوميا بعد الظهر أو بعد تناول وجبة الغذاء ،فإذا كنت من هؤلاء ،يتبادر الى ذهنك هذا السؤال ،هل قيلولة بعد الظهر تسبب زيادة الوزن ؟





وفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندى الشهير ،فإن أخذ قيلولة قصيرة سيخفف النعاس على الفور تقريبًا ويساعد في تحسين يقظتك لعدة ساعات بعد الاستيقاظ

و سنلقي نظرة على الطرق التي يمكن أن تؤثر بها القيلولة على صحتك وإنتاجيتك ، مع التركيز على موضوع زيادة الوزن .





فوائد القيلولة





لا تساعد القيلولة على الشعور بالنعاس واليقظة فحسب ، بل يساعد أيضًا في تحسين الأداء المعرفي والذاكرة قصيرة المدى وحالتك المزاجية ، فيما يلي بعض الفوائد الصحية للنوم:





تساعد على تعزيز الذاكرة يقلل من ارتفاع ضغط الدم

يهدئ الأعصاب يحسن الإبداع يحسن مزاجك يعزز أداء أفضل بما في ذلك وقت رد فعل أسرع وذاكرة محسنة

تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

يقلل من التعب يحافظ على استرخاء جسمك





ما هو الوقت المناسب للقيلولة؟





من المثالي أخذ قيلولة لمدة 1.5 ساعة ، وهي مدة دورة نوم عادية .

تعمل 1.5 ساعة من القيلولة بهذه الطريقة حيث ستختبر نومًا عميقًا لمدة ساعة تقريبًا ويتبعها نوم خفيف لمدة نصف ساعة الأخيرة .

من الأفضل أن تستيقظ خلال الساعات الأخيرة من قيلولة لأنه أثناء النوم الخفيف ، يمكنك الاستيقاظ والشعور بالانتعاش واليقظة ، وبالتالي التخلص من هذا الشعور بالنعاس الشديد. ومع ذلك ، إذا كنت تنام لفترة طويلة جدًا (أكثر من ساعتين) ، فمن المحتمل أن تستيقظ وأنت تشعر بالنعاس والنعاس .





ما هو أفضل وقت للنوم والاستيقاظ؟





إذا كنت تعتقد أنك مستعد لذلك ، يمكنك الحصول على غفوة طاقة قصيرة من 10 إلى 15 دقيقة ، والتي يمكن أن تحسن اليقظة والأداء المعرفي والمزاج بعد الاستيقاظ تقريبًا ، لن تجعلك غفوة الطاقة تشعر بالنعاس لأنه خلال هذه الفترة من 10 إلى 15 دقيقة ، لا يدخل جسمك في أي نوم ولكنه ينعش عقلك وجسمك. تساعدك قيلولة ما بعد الظهر وحتى منتصف الظهر على تجديد نشاطك بشكل أفضل عند مقارنته بالقيلولة في أي وقت من اليوم - مشيرًا إلى أن القيلولة بعد الظهر هي الأفضل ،لكن مجرد أخذ قيلولة لن يساعدك على الاستيقاظ والشعور بالانتعاش ، أي أن أخذ قيلولة بعد تناول وجبة غداء ثقيلة لن يضر جسمك بأي شيء جيد ولكن فقط ضرر.









هل قيلولة بعد الظهر تسبب زيادة الوزن ؟





هل قيلولة بعد الظهر تسبب زيادة الوزن كما سبق ذكره ، يمكن أن تكون قيلولة ما بعد الظهر جيدة لعقلك وصحتك ، عندما يتم ذلك بالطريقة الصحيحة. ومع ذلك ، قد لا يكون أخذ قيلولة مباشرة بعد تناول وجبة غداء ثقيلة أفضل فكرة. لماذا ؟ ليست قيلولة بعد الظهر هي التي تسبب زيادة الوزن ولكن عادة الانزلاق إلى السرير مباشرة بعد تناول الغداء، يحرق النوم سعرات حرارية أقل من الجلوس أو الوقوف ولكن هذا لا يعني أن تتجنب النوم - في حين يحتاج جسمك إلى 8 ساعات على الأقل من النوم لوظائفها الصحية ، يمكن أن يؤدي انخفاض ساعات النوم إلى زيادة الوزن ، خاصة عندما يقترن مع وجبة ثقيلة .





لقد نشأنا جميعًا نستمع إلى أمهاتنا تخبرنا بعدم الاستلقاء على معدة ممتلئة وكانوا على حق. الاستلقاء يزعج عملية الهضم ويسبب ارتجاع الحمض أيضًا. عندما تستلقي مباشرة بعد تناول الغداء والنوم ، فأنت لا تمنح جسمك الوقت الكافي لبدء عملية الهضم والبدء في حرق بعض الدهون .





وفقًا لخبراء الصحة ، يجب على المرء دائمًا الحفاظ على ما لا يقل عن 1-2 ساعة من الفجوة بين الوجبات ووقت القيلولة لتجنب زيادة الوزن. لأنه خلال هذا الوقت ، يمكن لجسمك هضم الطعام وحرق الدهون ، دون تخزينه في جسمك ، مما يتسبب في زيادة الوزن .





احصل على أفضل النتائج من وقتك سيساعدك اتباع هذه الخطوات في الحصول على أقصى استفادة من قيلولتك ، دون التدخل في نومك ليلًا ،خذ قيلولة بين الساعة 2 بعد الظهر والساعة 3 مساءً ،عندما تكون طاقة جسمك عند أدنى مستوى ، تأكد من أن قيلولة نومك لا تتجاوز 20-30 دقيقة.





اختر مكانًا مريحًا وساعد على تعزيز النوم ، لا تشرب الكافيين قبل أخذ قيلولة.





في ملاحظة أخيرة ...



