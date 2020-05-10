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محافظات

نائب محافظ البحيرة تنعى شهيدة الجيش الأبيض بمستشفى الصدر بدمنهور

الأحد 10/مايو/2020 - 02:11 م
عطيات محمد عربود
عطيات محمد عربود ضحية فيروس كورونا
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جمالات الدمنهورى
نعت الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ بمزيد من الحزن والأسى شهيدة الطاقم الطبى بمستشفى الصدر بدمنهور عطيات محمد عربود الممرضة بالمستشفى والتي وافتها المنية أثناء تأدية واجبها بكل أمانة وشجاعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بالمستشفى.

داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يلهم أهلها  الصبر والسلوان.

كما نعت نائب المحافظ الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة ورحاب مرعى نقيب التمريض بالبحيرة وجميع العاملين بالصحة الذين يعملون على مدار الساعة، وتفانيهم وتقديمهم كل الجهد والطاقة لحماية وخدمة ورعاية كل مواطن منهم حرصا على سلامتهم وتوفير بيئة صحية آمنة.

وكانت مديرية الصحة بمحافظة بالبحيرة، قد أعلنت مساء أمس السبت عن وفاة أول حالة من الطاقم الطبي بمستشفى الصدر بدمنهور، أثناء احتجازها بمستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات.

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وسادت حالة من الأسى والحزن بالقطاع الصحى بمحافظة البحيرة ونعى  الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،علىىالصفحة الرسمية للمديرية  وجميع العاملين بالقطاع الصحي، شهيدة الطاقم الطبي بمستشفى الصدر، الفقيدة عطيات محمد عربود، الممرضة بمستشفى الصدر بدمنهور، والتي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبها الوطنى لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

يذكر أن الشهيدة عطيات محمد عربود إحدى ممرضات مستشفى الصدر بدمنهور  بفيروس كورونا المستجد قد انتقلت العدوى اليها ومنها إلى زوجها والى نجلها  وابنتيها وزوج ابنتها وحفيدها وتم نقل عطيات وأسرتها إلى مستشفيات الحجر الصحى المختلفة وكان من حظها احتجازها بمستشفى الحجر الصحى بكفر الزيات بمحافظة الغربية.
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