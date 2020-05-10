نائب محافظ البحيرة تنعى شهيدة الجيش الأبيض بمستشفى الصدر بدمنهور

نعت الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ بمزيد من الحزن والأسى شهيدة الطاقم الطبى بمستشفى الصدر بدمنهور عطيات محمد عربود الممرضة بالمستشفى والتي وافتها المنية أثناء تأدية واجبها بكل أمانة وشجاعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى بالمستشفى.





داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وان يلهم أهلها الصبر والسلوان.





كما نعت نائب المحافظ الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة ورحاب مرعى نقيب التمريض بالبحيرة وجميع العاملين بالصحة الذين يعملون على مدار الساعة، وتفانيهم وتقديمهم كل الجهد والطاقة لحماية وخدمة ورعاية كل مواطن منهم حرصا على سلامتهم وتوفير بيئة صحية آمنة.





وكانت مديرية الصحة بمحافظة بالبحيرة، قد أعلنت مساء أمس السبت عن وفاة أول حالة من الطاقم الطبي بمستشفى الصدر بدمنهور، أثناء احتجازها بمستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات.





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وسادت حالة من الأسى والحزن بالقطاع الصحى بمحافظة البحيرة ونعى الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة،علىىالصفحة الرسمية للمديرية وجميع العاملين بالقطاع الصحي، شهيدة الطاقم الطبي بمستشفى الصدر، الفقيدة عطيات محمد عربود، الممرضة بمستشفى الصدر بدمنهور، والتي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبها الوطنى لحماية المواطنين من فيروس كورونا.



