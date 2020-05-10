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فن

مسلسل فرصة تانية الحلقة 16.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة وهبة مجدى تواصل الانتقام

الأحد 10/مايو/2020 - 01:38 م
مسلسل فرصة تانية
مسلسل فرصة تانية الحلقة 13
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نبيل العدوى
تطورات كبيرة في الأحداث شهدتها الحلقة 16 من مسلسل فرصة تانية، تصدرت بعدها وسائل التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل، حيث شهدت الحلقة 16 من المسلسل مفاجأة من ملك ياسمين صبري بأنها لم تفقد الذاكرة بعد الحادث كما أوهمت الجميع، ولكنها كانت تريد الانتقام من زياد "أحمد مجدي" بعد ذهابها لحفل زواجه من ريهام "آيتن عامر" بعد خيانته لها.

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أحداث الحلقة 16 من مسلسل فرصة ثانية 

خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل فرصة ثانية، وبعد أن أفسدت ريهام حفل خطبتها هي وزياد طلبت من كريم "عمر الشناوى" أن يعلن خطبته عليها ليساعدها في استعادة حقها من زياد أمام الجميع وهو ما حدث بالفعل، فعندما ذهب زياد لحفل الخطوبة واجهته ملك بإنها لم تفقد الذاكرة وإنها أرادت أن يشعر بنفس الإحساس التي ذاقته بعد زواجه من غيرها.

على جانب أخر أثارت مريم "هبة مجدي" اعجاب الفتيات بعد انتقامها من زوجها مدحت "محمد دياب" بعد حياة عاشتها معه في قهر وسوء معاملة.

كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.


يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.

قصة مسلسل فرصة ثانية 

ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

فريق عمل مسلسل فرصة ثانية 

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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