مسلسل فرصة تانية الحلقة 16.. ياسمين صبري تفجر مفاجأة وهبة مجدى تواصل الانتقام

تطورات كبيرة في الأحداث شهدتها الحلقة 16 من مسلسل فرصة تانية، تصدرت بعدها وسائل التواصل الاجتماعى ومحرك البحث جوجل، حيث شهدت الحلقة 16 من المسلسل مفاجأة من ملك ياسمين صبري بأنها لم تفقد الذاكرة بعد الحادث كما أوهمت الجميع، ولكنها كانت تريد الانتقام من زياد "أحمد مجدي" بعد ذهابها لحفل زواجه من ريهام "آيتن عامر" بعد خيانته لها.
اقرأ أيضا:
أحداث الحلقة 16 من مسلسل فرصة ثانية
خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل فرصة ثانية، وبعد أن أفسدت ريهام حفل خطبتها هي وزياد طلبت من كريم "عمر الشناوى" أن يعلن خطبته عليها ليساعدها في استعادة حقها من زياد أمام الجميع وهو ما حدث بالفعل، فعندما ذهب زياد لحفل الخطوبة واجهته ملك بإنها لم تفقد الذاكرة وإنها أرادت أن يشعر بنفس الإحساس التي ذاقته بعد زواجه من غيرها.
على جانب أخر أثارت مريم "هبة مجدي" اعجاب الفتيات بعد انتقامها من زوجها مدحت "محمد دياب" بعد حياة عاشتها معه في قهر وسوء معاملة.
على جانب أخر أثارت مريم "هبة مجدي" اعجاب الفتيات بعد انتقامها من زوجها مدحت "محمد دياب" بعد حياة عاشتها معه في قهر وسوء معاملة.