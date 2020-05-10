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أخبار البلد

الأكاديمية الوطنية للتدريب تستأنف برنامج المسئول الحكومي المحترف

الأحد 10/مايو/2020 - 01:47 م
افتتاح برنامج المسئول
افتتاح برنامج المسئول الحكومى المحترف
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كتب محمد عبد المنعم
استقبلت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب اليوم، الأحد، وزير التنمية المحلية السيد اللواء محمود شعراوي ومعالي وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت ونائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي المهندسة غادة لبيب، وذلك ضمن فعاليات افتتاح المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف بمقر الأكاديمية، وبحضور كل من محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، ومحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وبحسب بيان، أطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أطلقت المبادرة الرقمية 2020 في أول أبريل الماضي بهدف توفير معارف رقمية واسعة النطاق لخدمة أدوار الأكاديمية التدريبية والمعرفية ولضمان استمرارها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة كورونا، ولذلك سيتم تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج المسئول الحكومي المحترف عبر منصة الأكاديمية الرقمية. وتستهدف تلك المرحلة تدريب 1200 متدرب من العاملين بالقطاع الحكومي في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والشرقية.

ويأتي برنامج المسئول الحكومي المحترف كانعكاس لاهتمام القيادة السياسية ببناء الإنسان المصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لمحور العدالة الاجتماعية برؤية مصر 2030، وقد نجحت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تخريج حوالي 2470 متدربا على قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية على مرحلتين شملت محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد، وتستهدف تدريب 11 ألف متدرب في محافظات أخرى تباعًا.

ويسعى برنامج المسئول الحكومي المحترف إلى وضع أسس ومعايير ثابتة لمظهر وسلوك الموظف العام؛ لذلك رُوعي في تصميم البرنامج أن يكون مرتكزًا على عدة محاور رئيسية كالإدارة العامة وإدارة التغيير وبناء فرق العمل والإصلاح الإداري للدولة والعلاقات العامة وتأثير وسائل الإعلام والإتيكيت والبروتوكولات وبعض المفاهيم التكنولوجية الحديثة، وأيضًا مهارات القيادة والاتصال، وكذلك التوعية القومية والهوية والأمن القومي.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. 
الأكاديمية الوطنية للتدريب تستأنف برنامج المسئول الحكومي المحترف
الأكاديمية الوطنية للتدريب تستأنف برنامج المسئول الحكومي المحترف
الأكاديمية الوطنية للتدريب تستأنف برنامج المسئول الحكومي المحترف
الأكاديمية الوطنية للتدريب تستأنف برنامج المسئول الحكومي المحترف
الأكاديمية الوطنية للتدريب تستأنف برنامج المسئول الحكومي المحترف
الأكاديمية الوطنية للتدريب تستأنف برنامج المسئول الحكومي المحترف
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