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سيارات

قبل تشغيله فى مصر.. كل ما تريد معرفته عن الرادار الجديد mesta fusion.. فيديو وصور

الأحد 10/مايو/2020 - 05:12 م
الرادار الجديد mesta
الرادار الجديد mesta fusion
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اشرف عطية

مع تزايد حوادث الطرق وانشار السيارات المخالفة، تقرر البدء في استخدام الرادار الجديد mesta fusion في مصر.


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 بدأ استخدام هذا الرادار لأول مرة في الإمارات عام 2016، واستمر في العمل في في ستراسبورغ ومارسيليا بفرنسا، وخلال 2019 استقر في أكثر من 400 طريق في فرنسا.


وهو رادر متطور جدا يستطيع مسح أكثر من 100 سيارة في نفس الوقت في جميع الاتجاهات ولمسافات بعيدة تصل إلى 500 متر ويسجل جميع المخالفات المرورية مثل القيادة برعونة وتخطي السيارات من اليمين وعدم ارتداء حزام الأمان واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة .


وجاء هذا النوع من الردارات بعد دراسة سلوك السائقين علي الطرق، لأن بعضهم يقوم بتحذير باقي السائقين من وجود رادار عن طريق تقليب الأنوار، ما يعيق ضبط السائقين المخالفين ويؤثر على سلامة المواطنين، ومن هنا جاء هذا الرادار فهو يقضي على مثل هذه السلوكيات لأنه يستطيع أن يلتقط مخالفات السرعة على مسافات بعيدة.


كيف يعمل الرادار الجديد

ويأتي الرادار الجديد متعدد الأهداف وبه كاميرا عالية الدقة تعمل بشكل جيد تمامًا عبر العديد من المسارات المرورية، ويمكنه أن يعمل تحت ظروف الطقس القاسية في الصيف الحار، وبالإضافة إلى قدرات فرض الحفاظ على السرعة القانونية والالتزام بإشارات المرور، فالرادار يمهد الطريق أمام العديد من الوظائف الإضافية بفضل تحليل المسار ويستطيع التعرف على السيارات المبلغ بسرقتها عن بعد .

 

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