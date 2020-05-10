وزير الري يجتمع مع رئيس مركز بحوث المياه لمناقشة خطة تأهيل المجاري المائية

اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى مع عدد من القيادات التنفيذيه بالوزارة لمناقشة خطة تأهيل المجارى المائية وأعمال تطوير الرى والتحول للرى الحديث.



كما اجتمع الوزير مع الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والمهندس خالد مدين رئيس هيئة الصرف والمهندس أحمد زيتون رئيس الادارة المركزية لإقليم صرف القناة وسيناء وذلك لمناقشة المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها على مستوى الجمهورية وكذلك خطة الهيئة خلال الفترة القادمة.



يذكر أن وزير الرى أكد على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

