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فن

الموزع أحمد إبراهيم يحتفل بعيد ميلاد ابنه.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 09:47 م
الموزع الموسيقي احمد
الموزع الموسيقي احمد ابراهيم
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محمد بدران

حرص الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم على الاحتفال بعيد ميلاد ابنه مالك عبر حسابه على موقع "انستجرام"

وظهر أحمد إبراهيم مع ابنه وعلق قائلًا "ابني #مالك الحنين الجدع كل سنة وانت طيب ربنا يحفظك انت و #عيسى ويديم عليكم الصحة والستر ويجعلكم من الصالحين"

يذكر أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم من موليد بورسعيد في 9 فبراير 1983 هو موزع موسيقي ويعتبر من أهم الموزعين الموسيقيين في مصر والوطن العربي، له عدة تعاونات مع الكثير من الفنانين العرب منهم على سبيل المثال: شيرين عبد الوهاب، حسام حبيب، محمد حماقي، محمد نور، فريق واما، تامر حسني، إليسا، أنغام، حسين الجسمي، نانسي عجرم، فضل شاكر.

ومن اهم أعمال أحمد إبراهيم كموزع موسيقي، أغاني "مشاعر، وعلى بالي، كلي ملكك، ماتحاسبنيش، المرايا" للنجمة شيرين عبد الوهاب، و"عكس اللي شايفينها، انا وحيده" للنجمة إليسا، و"١٨٠ درجه ،حاسس بخوف" للنجم تامر حسني، و"زهايمر، وحاجه مستخبيه" للنجم محمد حماقي، و"كبرتك علي سيدك ، بعدك عني" للنجمة أصاله، و"مقسومة نصين، راهنت عليك" للنجمة نانسي عجرم ، و"هموم جبلين" للفنان ابراهيم الحكمي، و"شرع السما" للنجم حسين الجسمي، و"اتجاه واحد" للنجمة أنغام.

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