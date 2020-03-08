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فن

بعد انفصالها عن الموزع أحمد إبراهيم.. 4 رجال في حياة أنغام

الأحد 08/مارس/2020 - 10:37 م
أحمد إبراهيم وأنغام
أحمد إبراهيم وأنغام
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محمد نحلة

علم  "صدى البلد" من مصدر مقرب أن النجمة أنغام انفصلت عن زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم منذ عدة أسابيع دون ذكر الأسباب.

وحذفت الفنانة أنغام، زوجها الفنان أحمد إبراهيم من قائمة المتابعين، عبر حساباتها على موقعي التواصل "تويتر"، و"إنستجرام"، وهو نفس الأمر الذي فعله الموزع أحمد إبراهيم.


أحمد إبراهيم ليس الزوج الأول فى حياة أنغام، فالأولى كان من مهندس الصوت مجدي عارف و تزوجته رغما عن والدها، وأنجبت منه ابنها الأكبر "عمر"، ثم انفصلا، وتزوجت في مايو عام 2004، من الموزع الموسيقي الكويتي فهد شلبي، ثم قامت بخلعه في 2007.


وأنجبت من فهد شلبي ابنها "عبد الرحمن"، ثم تزوجت سرًا من الفنان أحمد عز، ووقع الانفصال في يناير 2012.


من ناحية أخرى وجه الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم التحية لزوجته الأولى ياسمين بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.


وكان قد نشر إبراهيم صورة لزوجته الأولى بصحبة ابنيهما على حسابه بموقع "فيسبوك"، وعلق على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد مراتي وأم ولادي".


وكان أحمد إبراهيم انفصل رسميا عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالهما طفلين، وأعلنا ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام في يوم الإثنين 18 فبراير 2019، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجمهورها.


يذكر أن آخر ظهور علني لأحمد إبراهيم مع أنغام كان في فبراير 2020 أثناء إحياء حفلها في مهرجان فبراير الكويت.

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