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ديني

عاهل البحرين يرحب بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية "للصلاة من أجل الإنسانية"

الأحد 10/مايو/2020 - 09:51 م
لجنة الأخوة الإنسانية
لجنة الأخوة الإنسانية
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أعلن الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بمملكة البحرين، في بيان له اليوم الأحد، ترحيب جلالة الملك حمد بن عيسى عاهل المملكة البحرينية بالدعوة التي أطلقتها اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية لكل شعوب العالم للصلاة والدعاءُ من أجل أن يرفع الله الوباء والبلاء الإنسانية في 14 مايو الجارى، والتي لاقت ترحيب كبير من العديد من الرؤساء والوزراء والشخصيات الدينية والسياسة البارزة حول العالم.


وقال أمين عام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالبحرين، أنه انطلاقا من تلك الروح  الإيمانية، ومبدأ التضامن الإنساني "نعلن ترحيب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل المملكة البحرينية بدعوة اللجنة الدولية العليا للأخوة الإنسانية ليكون يوم 14 مايو الجاري يوما يتوحد فيه الناس بأديانهم وألوانهم المختلفة للدعاء والصلاة والصوم وفعل الخيرات كل في مكانه وحسب دينه ومعتقده ومذهبه من اجل أن يرفع الله الوباء عن الإنسانية، وذلك استلهاما من وثيقة من وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان في فبراير من عام 2019.
 

وأضاف الدكتور مصطفى السيد، أن العالم اليوم يواجه خطرا داهما حياة الملايين من البشر حول العالم والذى يتمثل في الانتشار المتسارع لجائحة كورونا، وهذا يعد حدثا خطيرا لم يواجه عالمنا الحديث مثله منذ زمن بعيد، مشيرا الى أن الله عز وجل هو مسبب الأسباب، ومؤكدا علي أن الله لم يخلق داء إلا وخلق له دواء.

وأعرب أمين عام المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالبحرين عن تقديره لكافة الجهود الدعوية النبيلة التي يقوم بها العالم كله لمواجهة تلك الجائحة العصيبة، وخاصة الكوادر الطبية، ومراكز البحوث والدراسات، وجميع فرق الإسناد والدعم، داعيا الله عز وجل أن يرفع البلاء والوباء عن العالم أجمع وأن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل.
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