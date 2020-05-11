التعليم: المدارس تتسلم الأبحاث الورقية من طلاب 5 ابتدائي و 3 إعدادي .. اليوم

أنه بالنسبة للطلاب الذين سيضطرون لتسليم ابحاثهم ورقيا ، فالوزارة وضعت لهم جدول مواعيد للتسليم في المدارس ، منعا للتجمعات و الازدحام.









وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه لابد من الالتزام بالجدول ، مشيرا الى ان غدا السبت سيتم تسليم ابحاث الصفين الثالث الابتدائي والأول والاعدادي ، وبالتالي لو ذهب طلاب اي صفوف أخرى مخالفة لذلك لن يتم قبول ابحاثهم و سيكون هناك زحام "على الفاضي".









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وأوضح وزير التربية والتعليم ، لا داعي للاستعجال فهناك اسبوع كامل لتسليم الأبحاث ، وسيكون هناك يوم لمن تخلف عن الحضور في يومه.

أما عن تسليم الابحاث الالكترونية ، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن المسجلين على منصة ادمودو حوالي 8 مليون ، وقال : نحن نناشد هؤلاء الطلاب الا يدخلوا على المنصة في وقت واحد ، فالتسليم يمكن ان يتم في اي وقت طوال المهلة المحددة من 9 مايو حتى 16 مايو





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لطريقة تسليم المشروع نفسه ، فما أكدته الوزارة هو الاتي :





-الحل الافضل والابسط والاسهل والاضمن هو البحث الالكتروني فقط ، بحيث انه سواء كان البحث مكتوب بخط اليد أو بالكمبيوتر ، يتم تحويل البحث الكتوب بخط اليد ل بي دي اف بأي طريقة ثم ارفعه على منصة ادمودو من المنزل في اي يوم في الاسبوع وسيظهر على المنصة وينتهي الامر





-أما الطلاب المضطرون لتسليم الأبحاث في المدارس ، سواء كان البحث مكتوب بخط اليد على ورق فلوسكاب او ورق عادي او بأي قلم ، لابد من وضعه في ظرف ويكتب عليه الرقم التعريفي والسنة الدراسية وتحديد الفئة ، ويغلقه ويسلمه للمدرسة ، ويأخذ وصل الاستلام فقط.





وأكد وزير التربية والتعليم أن أي إرشادات تخالف ذلك هي إرشادات غير قانونية وسنعاقب مروجيها بالقانون.





و وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة لجميع الطلاب واولياء الامور، الذين يجدون مشكلة في عملية التسليم الالكتروني للمشروعات البحثية على منصة ادمودو.

وقال وزير التربية والتعليم : نرجو ان تقوموا بالتواصل مع الدعم الفني او مراسلتهم حتي يقوموا بتقديم المساعدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم انه يمكن الاتصال بالارقام التالية للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات:

01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787

[email protected]

وقال : يمكن الاتصال التليفوني او استخدام نفس الأرقام علي واتساب.