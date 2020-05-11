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تعليم

التعليم: المدارس تتسلم الأبحاث الورقية من طلاب 5 ابتدائي و 3 إعدادي .. اليوم

الإثنين 11/مايو/2020 - 03:01 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدارس سوف تفتح أبوابها اليوم الاثنين 11 مايو 2020 لكل من طلاب الصف الخامس الابتدائي ، وطلاب الصف الثالث الاعدادي ،  وطلاب الصف الثاني الثانوي الدارسين بنظام "أبناؤنا فى الخارج والدمج والتربية الخاصة والمنازل"، وذلك لتسليم المشروعات البحثية التي تم اعدادها بشكل ورقي ، والتي سيتم على أساسها تقييم الطلاب في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2019/2020.

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه بالنسبة للطلاب الذين اعدوا المشروعات البحثية بشكل إلكتروني ، فالفرصة لا تزال مفتوحة لرفع وتحميل المشروع البحثي على منصة ادمودو ، لافتًا إلى أن الفرصة متاحة حتى يوم 16 مايو 2020 .


وأكد  الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أنه بالنسبة للطلاب الذين سيضطرون لتسليم ابحاثهم ورقيا ، فالوزارة وضعت لهم جدول مواعيد للتسليم في المدارس ، منعا للتجمعات و الازدحام.


وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه لابد من الالتزام بالجدول ، مشيرا الى ان غدا السبت سيتم تسليم ابحاث الصفين الثالث الابتدائي والأول والاعدادي ، وبالتالي لو ذهب طلاب اي صفوف أخرى مخالفة لذلك لن يتم قبول ابحاثهم و سيكون هناك زحام "على الفاضي".



وأوضح وزير التربية والتعليم ، لا داعي للاستعجال فهناك اسبوع كامل لتسليم الأبحاث ، وسيكون هناك يوم لمن تخلف عن الحضور في يومه.
أما عن تسليم الابحاث الالكترونية ، فقد أكد وزير التربية والتعليم أن المسجلين على منصة ادمودو حوالي 8 مليون ، وقال : نحن نناشد هؤلاء الطلاب الا يدخلوا على المنصة في وقت واحد ، فالتسليم يمكن ان يتم في اي وقت طوال المهلة المحددة من 9 مايو حتى 16 مايو

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه بالنسبة لطريقة تسليم المشروع نفسه ، فما أكدته الوزارة هو الاتي :

-الحل الافضل والابسط والاسهل والاضمن هو البحث الالكتروني فقط ، بحيث انه سواء كان البحث مكتوب بخط اليد أو بالكمبيوتر ، يتم تحويل البحث الكتوب بخط اليد ل بي دي اف بأي طريقة ثم ارفعه على منصة ادمودو من المنزل في اي يوم في الاسبوع وسيظهر على المنصة وينتهي الامر 

-أما الطلاب المضطرون لتسليم الأبحاث في المدارس ، سواء كان البحث مكتوب بخط اليد على ورق فلوسكاب او ورق عادي او بأي قلم ، لابد من وضعه في ظرف ويكتب عليه الرقم التعريفي والسنة الدراسية وتحديد الفئة ، ويغلقه ويسلمه للمدرسة ، ويأخذ وصل الاستلام فقط.

وأكد وزير التربية والتعليم أن أي إرشادات تخالف ذلك هي إرشادات غير قانونية وسنعاقب مروجيها بالقانون.

و وجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، رسالة لجميع  الطلاب واولياء الامور، الذين يجدون مشكلة في عملية التسليم الالكتروني للمشروعات البحثية على منصة ادمودو.

وقال وزير التربية والتعليم : نرجو ان تقوموا بالتواصل مع الدعم الفني او مراسلتهم حتي يقوموا بتقديم المساعدة.

وأوضح وزير التربية والتعليم انه يمكن الاتصال بالارقام التالية للدعم الفني والإبلاغ عن المخالفات لموضوع تسليم المشروعات:

01029686337، 01113326412، 01122002816، 01025224111، 01016469475، 01028252398، 01092553215، 01227086089، 01226014787


وقال : يمكن الاتصال التليفوني او استخدام نفس الأرقام علي واتساب.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أيقونة المشروع البحثي الخاص بطلاب الصفوف من 3 ابتدائي حتى 3 إعدادي، لا تظهر لحسابات أولياء الأمور أو المعلمين علي منصة ادمودو.


وقال وزير التربية والتعليم في تصريح له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: هذه الأيقونة تظهر فقط للطلاب المسجلين على المنصة.
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