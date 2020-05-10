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فن

ونحب تاني ليه الحلقة 17 .. خلاف بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي

الأحد 10/مايو/2020 - 10:42 م
ونحب تاني ليه
ونحب تاني ليه
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آيه عاطف
شهدت الحلقة 17 من مسلسل ونحب تاني ليه لـ ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة ضمن الموسم الرمضاني 2020، وفيما يلي يقدم صدى البلد لمشاهدي مسلسل ونحب تاني ليه، أبرز أحداث الحلقة.

نشب خلاف بين كريم فهمي، وياسمين عبد العزيز، بسبب عملها في الفيلم الذي يخرجه طليقها شريف منير "عبد الله"، حث رفض كريم أن تسافر معهما، وقام بتخييرها بينه وبين الفيلم.

إختارت ياسمين عبد العزيز "غالية" الفيلم، وقامت بالسفر، وعلى الرغم من ذلك ظل كريم فهمي يتصل بها، وبعدما أجابت عليه، اخبرها ان تعود من السفر لكنها رفضت، وغنتهت أحداث الحلقة.

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كان كريم فهمي، كتب اسم "غالية" على اليخت الخاص به تعبيرًا عن حبه لـ ياسمين عبد العزيز، في أجواء رومانسية، بينما كشفت الأحداث أن زوجة عمر "إسلام فهمي"، تخونه مع إيهاب فهمي.

مسلسل ونحب تاني ليه بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من كريم فهمي، وشريف منير، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم الأخرين، ومن إخراج مصطفى فكري.
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