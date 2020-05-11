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مرأة

حكاية أكلة.. سر تسمية قمر الدين وعلاقته بهلال رمضان

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:30 ص
حكاية قمر الدين
حكاية قمر الدين
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حياة عبد العزيز
قمر الدين من ابرز العصائر أو الحلويات التي تقدم في شهر رمضان الكريم، فتمتاز البلاد العربيه بطرق تجهيز قمر الدين، ولكن البداية كانت عند دولة سوريا، حيث تم إنتاجه للمرة الأولى في الغوطه.

أنتشر قمر الدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والصومال، إلا أن قمر الدين السوري لا يزال هو الأفضل، لأن مجموعة المشمش الأكثر ملاءمة لعمل قمر الدين تنمو فقط في سوريا وجنوب غرب تركيا، ويُعرف باسم لواشك.

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ويرجع سر تسمية قمر الدين بهذا الأسم، أن رجلًا سوريا يدعى قمر الدين، كان يتميز بالوسامة الشديدة، لدرجة تم تشبيه بالقمر، ومن هنا جاء إسم قمر الدين.

ولكن في رواية أخرى يقال أن موسم المشمش تزامنًا مع رؤية القمر الجديد الذي يمثل بداية شهر رمضان في العام الذي صُنع فيه قمر الدين
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