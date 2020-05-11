خوفا من العدوى.. شكوى من تكدس أمام مبنى تأمينات الفيوم يهدد بالإصابة بكورونا

استغاث المواطن محمد مجاهد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تكدس المواطنين أمام مبنى التأمينات الاجتماعية بالفيوم بالمخالفة لتعليمات السلامة والأمان للوقاية من فيروس كورونا خاصة وأن أغلبهم من كبار السن الذين ذهبوا للحصول على المعاش الشهرى.





مطالبًا بضرورة تفعيل آليات جديدة تضمن عدم تزاحم وتكدس المواطنين للوقاية من انتشار الفيروسات وحرصا على الصحة العامة.

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



