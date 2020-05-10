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أخبار البلد

سفير الصين بالقاهرة: واثقون من قدرة مصر على التغلب على فيروس كورونا

الأحد 10/مايو/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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ا ش ا

أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج أن بلاده تدعم جهود مصر لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، معربًا عن ثقته بأن مصر، البلد الصديق، سوف تتغلب على الفيروس قريبًا.

جاء ذلك في تصريح للسفير الصيني نُشر على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، عقب حضوره حفل تسليم الدفعة الثانية من المساعدات التي تزن 4,7 طن إلى وزارة الصحة، وتضم 10 آلاف زي وقاية، و70 ألف كاشف حمض نووي، و10 آلاف كمامة من نوع (95 N).

وأشار لياو ليتشيانج إلى أن مصر قدمت دعما قويا للصين في مرحلة حاسمة لمكافحتها فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن بكين سيطرت الآن على الوباء، وتقدم المساعدات لمصر على قدر استطاعتها كرد للجميل، وأنها سوف تقدم المزيد من المساعدات في المستقبل.

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