أحمد موسى: تعيين توكل كرمان بإدارة الفيس بوك مؤامرة معلوم أسبابها ..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما فعلته إدارة فيس بوك بتعيين توكل كرمان ضمن فريق الإشراف على المحتوى يعد مؤامرة ويطرح التساؤلات وراء هذا الاختيار، مردفا "توكل كرمان حصلت على جائزة نوبل لتخريبها الدول العربية".









وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن إدارة فيس بوك بتعيين الإرهابية توكل كرمان ضمن مجلس الإشراف على المحتوى بمنطقة الشرق الأوسط ارتكبت جريمة، معلقا "فيس بوك ارتكب جرم بتعيينه إرهابية يدها ملطخة بالدماء" .









وتابع أحمد موسى "توكل كرمان لاتفهم في شئ سوي دعم الإرهاب".









وأكد أحمد موسى أن "توكل كرمان هدفها دعم صفحات الإرهاب وجماعة الإخوان".









وأثار اختيار اليمنية توكل كرمان ضمن مجلس الإشراف على محتوى فيس بوك، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الإيام الماضية، وذلك لتأييدها الكيانات والجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان، وهو ما دعا شبكة التواصل الاجتماعى الأكبر بالعالم إلى الرد عبر مقال لـ"نيك كليج" نائب الرئيس للشئون العالمية والاتصالات فى فيس بوك.