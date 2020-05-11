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السلام عليكم العادية مش بتاعت الإرهابيين.. هكذا رد أحمد الرافعي على منتقديه.. فيديو

الإثنين 11/مايو/2020 - 12:32 ص
الفنان أحمد الرافعي
الفنان أحمد الرافعي
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أسامة علي

انتقد الإعلامي نشأت الديهي، منشورات وتعليقات الفنان أحمد الرافعي والذى لعب دور الارهابي عمر فتحى سرور فى مسلسل الاختيار .


وعرض "الديهي"، أثناء تقديمه برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "تن"، بعض منشورات احمد الرفاعى والتى قال: "أنها المرة الأولى التى يظهر فيها المصريين الفرح لموت إنسان"، من تعليق لأحد الكتاب فى ذكرى نفوق فرج فودة".


ورد عليه الديهى، المصريين مش بيفرحوا لموت أى حد، مضيفا:" كلمة نفوق التى ذكرها أحمد لا تطلق إلا على الحيوان.


وعرض الديهي، تعليقات يسخر فيها الفنان احمد الرافعى من الإعلامي إسلام بحيرى، مضيفا، احمد فنان رائع وممتع ولكن لديه بعض السقطات، انا بحبه ومتابعه، لكن هل ينفع اللى بيقوله ده؟؟


وفى مداخلة مع الديهى بدأ الرافعى حديثه قائلا:" السلام عليكم، العادية مش بتاع الإرهابيين، ورد الديهي عليه التحيه، معبرا له عن حزنه لم يكتب على حساب الشخصى فيس بوك.


وتابع الرافعي: احنا بنقول على الكلاب الخوارج الإرهابيين اللى بيموتوا عساكرنا فى سيناء الهلكة والجيف، معقبا ليس الفرق كبير بين الذين يوجهوا الرصاص لأبنائنا والذين يوجهون اقلامهم لعقول لأبنائنا. 


إقرأ ايضا:أنا مش إخوان .. أحمد الرافعي يرد على اتهامه بالتشدد بعد تألقه في الاختيار 

وبعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الاختيار فى كشف ألاعيب جماعة الاخوان وأذرعها الارهابية، تصيد البعض لأحد الممثلين بالعمل ويدعى "أحمد الرافعى"، وقامت الكتائب الالكترونية المعروف مصادر تمويلها بمحاولة إلصاق تهمة التشدد له.


وفي أول رد له نشر الفنان أحمد الرافعي عبر صفحته بموقع فيس بوك تدوينة، حاول من خلالها تفسير ما حدث.

وقال: أقر أنا المواطن (أحمد الرافعي) المصري المسلم الذي تربى ونال تعليمه الأساسي في مدارس الرهبان والذي نشأ كما ينشأ كل مصري على حب كل ما هو مصري .. و أنني لم أكن في يوم من الأيام و لن أكون إن شاء الله منتميا لأي من التيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المنحرفة المتطرفة سواء من تطرف منها يمينا كالخوارج التكفيريين، الإخوان أو المتمسلفة أو يسارا كمن يسمون أنفسهم بالحداثيين و أشباههم.

وأضاف الرافعي: أنني ككل مصري مسلم بسيط لا أعرف لديني مرجعية علمية فكرية سوى الأزهر الشريف أبجل إمامه و مشائخه و كذلك ككل مصري أقدس جيشي الوطني أفرادا و قادة و لم ألق شرفا في حياتي المهنية كـ شرف اشتراكي في عمل يخلد سيرة الأسطورة ابن القوات المسلحة المصرية الشهيد (أحمد منسي) وهو شرف لو تعلمون عظيم.
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