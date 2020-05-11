بـ مكياج صاخب.. انجى خطاب تستعرض جمالها

نشرت الفنانة انجى خطاب ، من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

واعتمدت "انجى خطاب" على المكياج الصاخب الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها.

يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.







