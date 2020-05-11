AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ مكياج صاخب.. انجى خطاب تستعرض جمالها

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:47 ص
انجى خطاب
انجى خطاب
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة انجى خطاب ، من خلال حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

واعتمدت "انجى خطاب" على المكياج الصاخب الذي يبرز جمال ملامحها، وفضلت ترك شعرها منسدلًا على كتفيها.

يذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

كما شاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.



وعُرض لها مؤخرًا  مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من خلال حكاية "حبيبتي من تخون" وهي من بطولة طارق صبري، ميرنا نور الدين، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، إنجى خطاب،ومن تأليف عمرو محمود ياسين .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ إطلالة كاجول.. إنجي خطاب تستعرض جمالها على إنستجرام

بـ إطلالة كاجول.. إنجي خطاب تستعرض جمالها على إنستجرام

داخل سيارتها.. إنجى خطاب تستعرض جمالها بإطلالة شتوية.. شاهد

داخل منزلها.. إنجى خطاب تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد

انجى خطاب تبهر متابعيها بآخر ظهور لها

بإطلالة ناعمة.. إنجي خطاب تبهر متابعيها على إنستجرام

ترشيحاتنا

بـ عباية سوداء .. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بلوك عربي محتشم

مشادة كلامية على الهواء بين أبطال مسلسل 100 وش.. ولميس الحديدي تتدخل

مقتل عشرات البحارة بالجيش الإيراني بصاروخ من فرقاطة إيرانية.. فيديو

أمير كرارة يحتفل بتصدر مسلسل الاختيار تريند يوتيوب.. شاهد

هرب من ملل الحجر المنزلى بسبب كورونا إلى البحر فالتهمه القرش.. تفاصيل

البرلمان عن إجراءات التقشف: ضرورة .. والاقتصار على السلع الأساسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لحذاء مايا دياب في أحدث ظهور لها

شاهد.. الجيل الجديد من شاحنات فورد F-150 موديل 2021

بإطلالة بسيطة.. نجلاء بدر تتألق برفقة محمد رمضان