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رياضة

أحمد فتحي: كنت شاهد عيان على إلغاء الهدف الشهير لـ حسن شحاتة في مرمى الأهلي

الإثنين 11/مايو/2020 - 01:53 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
قال الفنان الكوميدي أحمد فتحي، إنه كان يحضر مباريات الزمالك منذ صغره من قلب المدرجات.

وأضاف "فتحي" خلال حلوله ضيفًا على برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" أول مباراة ساندت فيها الزمالك من الاستاد كانت في عام 1982 التي اُلغي خلالها هدف حسن شحاتة في مرمى الأهلي بلقاء القمة".

وواصل: "الجميع فوجئ بإلغاء هذا الهدف ولكني لم أنفعل لحظتها".

وفي سياق آخر، قال أحمد فتحي: "عشقت الزمالك بسبب طريقة لعبه الجميلة، حقًا هي مدرسة فن وهندسة في عالم كرة القدم".

وأتم تصريحاته مؤكدًا أنه كان يعشق مشاهدة حسن شحاتة في الملعب، لمهارته الكبيرة.
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