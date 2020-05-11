مستشار الرئيس للصحة: قد نضطر إلى الحظر الشامل.. فيديو

قال الدكتور عوض تاج الدين ، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الحكومة تدرس بشكل يومي ملف أزمة كورونا لعمل تقدير للموقف بشأن أعداد المصابين بفيوس كورونا لمعرفة مدى الاحتياج للحد من الحركة، وهذا الموضوع في خاطر المسؤولين ويدرس بتوازنات شديدة قبل اتخاذ اي قرار ولكن لحد الآن هناك بدائل، وهذا يتم في كل مكان، ولكن قد نضطر الى الحظر الشامل إذا وصلنا لمرحلة معينة وسيتم الإعلان عنه على الفور .





وأضاف « تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» أن لا داعي للقلق بشأن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، خاصة أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية منذ بداية انتشار المرض.









وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن فيروس كورونا شرس جدا ولديه قدرة على نقل العدوى بصورة سريعة لانه سريع الانتشار .





ونوه إلى أن الأغلبية العظمى من المصابين بفيروس كورونا لا يعانون من اي اعراض تظهر عليهم الأعراض، موضحا أنه يجب المواطنين يكون لديهم الاستجابة ومساعدة الدولة للحد من انتشار الفيروس المستجد.



