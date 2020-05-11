موجز السوشيال ميديا : أمير كرارة يحتفل بتصدر مسلسل الاختيار تريند يوتيوب... عصام الحضري يوجه رسالة لـ فيفي عبدة بعد ظهوره ببرنامجها

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

أمير كرارة يحتفل بتصدر مسلسل الاختيار تريند يوتيوب.. شاهد



احتفى أمير كرارة بتصدر مسلسل الإختيار تريند اليوتيوب بعد إشتغال أحداث المسلسل الذي يجسد دور أبطال القوات المسلحة المصرية وتضحياته في سيناء.



أمير طعيمة يوجه رسالة لـ رامز جلال.. شاهد



شارك الشاعر الغنائي أمير طعيمة عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة له مع رامز جلال.



عصام الحضري يوجه رسالة لـ فيفي عبدة بعد ظهوره ببرنامجها

شارك الكابتن عصام الحضري حارس مرمي المنتخب المصري السابق جمهورة بفيديو جديد له من مقلب فيفي عبده من برنامجها الجديد خالي بالك من فيفي.

نجلاء بدر توجه رسالة مؤثرة إلى يسرا وغادة عبد الرازق

شاركت الفنانة نجلاء بدر فيديو جديد لها عبر صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع الفنانة يسرا و غادة عبد الرازق.